Tour-vinder Jan Ullrich anholdt for overfald på prostitueret

Direkte sport i tv DR1 13.45 Sejlsport: VM DR3 09.55 Atletik: EM 14.55 Golf: EM 19.05 Atletik: EM TV 2 Sport 10.30 Udspring: EM, 1 m-vippe, indl. (k) 13.00 BMX: EM, kvalifikation (m) 14.30 Udspring: EM, 3 m-vippe, synk. (m) 16.10 Udspring: EM, 1 m-vippe, finale (k) 17.10 Triatlon: EM (m) 19.00 Tennis: WTA fra Montreal TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U-Leicester TV3 Sport 11.00 Dart: Melbourne Masters 19.00 Fodbold: Vendsyssel-Vejle 00.30 Tennis: ATP fra Toronto TV3 Max 18.30 Tennis: ATP fra Toronto Eurosport 1 10.00 Atletik: EM 16.00 Udspring: EM, 1 m-vippe (k) 17.00 Triatlon: EM 19.05 Atletik: EM Eurosport 2 08.30 Billard: Snooker, World Open 14.30 Udspring: EM 17.45 Cykling: Polen Rundt 22.00 Cykling: Tour of Utah Vis mere

Cykling: De seneste syv dage har været turbulente for den tidligere vinder af Tour de France, Jan Ullrich. I sidste uge blev tyskeren anholdt af spansk politi på Mallorca for angiveligt at bryde ind i sin nabos hus og true naboen. Fredag er 44-årige Ullrich så blevet anholdt i den tyske by Frankfurt for tilsyneladende at have overfaldet en prostitueret. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Han er i politiets varetægt og var påvirket af alkohol og stoffer, da han blev anholdt«, siger en talsmand for politiet i Frankfurt ifølge AFP. Den tidligere cykelrytter havde ifølge den tyske avis Bild ringet efter en prostitueret i forbindelse med et ophold på Villa Kennedy Hotel i Frankfurt. Det havde udviklet sig til, at Jan Ullrich endte i skænderi med den prostituerede og angreb hende, så hun fik skader.

Tennis: Aryna Sabalenka besejrede torsdag godt nok Caroline Wozniacki ved Rogers Cup i Montreal, men det kostede, at hun pga. af et udskudt program skulle på banen en gang til samme dag for at møde belgiske Elise Mertens i 3. runde. Her måtte den unge hviderusser bøje sig, og Mertens kunne med en 2-6, 7-6, 6-0-gevinst indløse billet til kvartfinalen.

Kvartfinalerne, Montreal:

Simona Halep-Caroline Garcia

Ashleigh Barty-Kiki Bertens

Anastasija Sevastova-Sloane Stephens

Elina Svitolina-Elise Mertens

Tennis: Topseedede Rafael Nadal blev for alvor udfordret i 3. runde af Rogers Cup i Toronto, men spanieren vandt natten til fredag alligevel 7-6, 7-6 over Stan Wawrinka, der i Canada er kommet godt tilbage efter sin langvarige pause pga. en skade. Til gengæld kunne Nadals store rival Novak Djokovic ikke komme videre, da det græske stortalent Stefanos Tsitsipas nedkæmpede serberen i tre sæt.

Kvartfinalerne, Toronto:

Rafael Nadal-Marin Cilic

Robin Haase-Karen Khachanov

Grigor Dimitrov-Kevin Anderson

Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev

Fodbold: Premier League-klubben Crystal Palace forlænger kontrakten med manager Roy Hodgson, så den nu løber til og med 2019/2020-sæsonen. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Den 71-årige brite kom til klubben i september 2017 og guidede London-klubben til en slutplacering som nummer 11 i Premier League i sidste sæson.

Fodbold: Den tidligere FC Midtjylland-spiller Patrick Banggaard bliver lejet ud fra den tyske klub Darmstadt til cypriotiske Pafoc FC i den kommende sæson. Og Frederik Holst skifter hollandske Sparta Rotterdam ud med svenske Elfsborg. Det siger Holst selv til den svenske avis Borås Tidning.