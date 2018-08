Christian sejler om VM-medaljer nogle måneder efter, han lå blødende i vandet og tænkte på hajer Et halvt år efter en grim ulykke i New Zealand er Christian Peter Lübeck sammen med Lin ea Cenholt med helt fremme ved VM.

»30 sting. Min kæreste har talt dem«.

Christian Peter Lübeck smiler, drejer kroppen og kigger ned på sin ene knæhase, der tidligere på året ’gik viralt’ i sejlsportsmiljøet efter en højdramatisk ulykke under en træningssejlads i New Zealand.

Liggende i vandet med blodet sprøjtende ud af en voldsom flænge efter et ublidt møde med et knivskarpt ror bagest på den hurtigtgående nacra 17 nåede ’CP’, som han kaldes, at bekymre sig om både områdets mange hajer, de kolossale smerter og frygten for, om hans karriere som sejler på elitesportsniveau var slut.

»Lige da det var sket, kunne jeg kigge helt ind til knoglen, men på hospitalet fik jeg forholdsvis hurtigt at vide, at jeg havde været sindssygt heldig, at det ’kun’ var en muskel, der var blevet skåret over, og at jeg nok skulle blive god igen«, forklarer CP, der ikke desto mindre måtte tilbringe så lang tid på at få helet sårene og genoptræne, at det kostede ham og Lin Ea Cenholt tre måneders pause i træningen.

Fjerdeplads gav EM-bronze

De kunne genoptage træningen i maj, i juni gjorde de comeback i konkurrence med en 5.-plads i Kielerugen, i juli vandt de EM-bronze ved at blive nummer 4 i Polen, og i den forløbne uge er VM forløbet så forrygende, at de i dag ligger nummer 4 inden de afsluttende medal race, hvor 6 point adskiller de fire bedste både.

»Det har mentalt været en hård rejse, men vi er helt klart kommet styrket ud på den anden side«, konstaterer Lin Ea Cenholt, der har rollen som styrmand på den lynhurtige katamaran, der kan nå hastigheder svarende til 60 km/t.

Hør parret fortælle om deres samarbejde og ulykken (på engelsk):

VM-placeringen har udløst en dansk OL-nationsplads, der skal konkurreres om frem mod legene i 2020. For fire år siden tabte Cenholt/Lübeck i den nationale kvalifikation til Allan Nørregaard/Anette Viborg, men CP kom alligevel til OL i Rio. Samme dag som kvalifikationen i nacra 17 var afgjort, blev CP kontaktet af Jonas Warrer med et tilbud om at blive hans nye gast i 49er.

Efter at være blevet nummer 4 ved OL genoptog Christian Peter Lübeck samarbejdet med Lin Ea Cenholt, der startede med et stævne på Mallorca i foråret 2015, og sidste år gav top-8-placeringer i alle de 6 internationale stævner, de deltog i.

Nu bliver de mindst nummer 7 ved VM, der er en forbedring af sidste års 8.-plads.

I kamp mod rutinerede modstandere

»Vi skal gå ud og naile den i medal race, for hvis vi vinder, er vi sikret en medalje, og om vi bliver nummer 4 eller 7 er ligegyldigt«, siger den 27-årige CP, der ikke tillægger det nogen betydning, at han og den et år yngre makker er oppe mod nogle betydelig ældre og gennemrutinerede modstandere.

Foran sig har de blandt andre den 56-årige argentiner Santiago Lange, der er forsvarende olympisk mester og har OL-bronze fra 2004 og 2008, og den 32-årige australier Nathan Outteridge, der er skiftet til nacra 17 efter at have vundet OL-sølv i 2012 og OL-guld i 2016 i 49er.

»Det er da rutinerede sejlere, der ikke bliver nervøse i et medal race, men vi vinder altså lige så mange sejladser, som de gør«, som Lin Ea Cenholt friskt replicerer.