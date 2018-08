Salah og Mané scorer Liverpool til perfekt sæsonstart

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR 1 13.45 Sejlsport: VM DR 3 09.00 Atletik: EM 13.40 Golf: EM 15.30 Idrætsgymnastik: EM 19.05 Atletik: EM TV 2 Sport 11.30 Cykling: EM, linjeløb (m) 19.30 Tennis: Coupe Rogers, finale (k) TV3+ 16.00 Fodbold: FC København-Brøndby TV3 Sport 11.00 Dart: Melbourne Masters 13.45 Fodbold: Viborg-Helsingør 22.00 Fodbold: Barcelona-Sevilla TV3 Max 14.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 17.00 Fodbold: Arsenal-Manchester City 20.30 Fodbold: Frankfurt-Bayern M 22.45 Motorsport: Nascar 6'eren 14.30 Fodbold: Liverpool-West Ham Canal 9 18.00 Fodbold: Randers FC-AGF Eurosport 1 09.00 Atletik: EM 12.15 Cykling: EM, enkeltstart (m) 19.00 Atletik: EM Eurosport 2 08.00 Snooker: World Open 11.30 Cykling: EM 13.15 Fodbold: U20 VM, England-Mexico(k) 15.30 Gymnastik: EM 20.00 Fodbold: FCM-Horsens 22.00 Cykling: Tour of Utah 00.15 Fodbold: DC United-Orlando Vis mere

Fodbold: Liverpool fik søndag en perfekt start på den nye Premier League-sæson, da West Ham besøgte Anfield. Hjemmeholdets stjerneangriber Mohamed Salah bragte sit hold i spidsen 1-0, og det sluttede med en 4-0-sejr, efter Sadio Mané med to træffere og Daniel Sturridge med en enkelt havde leveret det, angribere helst skal levere. For West Ham ligner det en lang og tung sæson, igen. I 0-0-kampen mellem Southampton og Burnley spillede Jannik Vestergåård hele kampen for hjemmeholdet, mens Pierre-Emile Højbjerg blev på bænken.

Mountainbike: Camilla Søgaard sikrede sig søndag en sølvmedalje i mountainbike-orientering ved VM i Østrig, da hun blev delt nr. 2 på sprintdistancen efter finnen Henna Saarinen. Tidligere på ugen vandt Søgaard guld i disciplinen massestart. Hos juniormænd vandt Thomas Steinthal VM-guld.

Tennis: Caroline Wozniacki havde et svært comeback i Montreal efter sin lårskade, og det bliver formentlig ikke meget lettere i Cincinnati, hvis man ser på lodtrækningen. Danskeren sidder som 2.-seedet ganske vist over i 1. runde, men derefter skal hun møde enten den formstærke hollænder Kiki Bertens eller den stærkt servende amerikaner Coco Vandeweghe. Begge har tidligere besejret danskeren, Bertens i år på gruset i Madrid og Vandeweghe sidste år i Wimbledon. Bertens-Vandeweghe mødes mandag.

Foto: Paul Chiasson/AP Caroline Wozniacki kan forvente meget stærk modstand, når hun i den kommende uge spiller i Cincinnati.

Caroline Wozniacki kan forvente meget stærk modstand, når hun i den kommende uge spiller i Cincinnati. Foto: Paul Chiasson/AP

I Caroline Wozniackis lodtrækningshalvdel er de andre seedede navne Petra Kvitova, Julia Görges, Elise Mertens, Sloane Stephens, Elina Svitolina og Daria Kasatkina. Alle spillere, der tidligere har voldt danskeren store problemer. Og for at gøre scenariet komplet, så er Serena Williams også til stede i samme halvdel.

Golf: Tredje runde af majorturneringen PGA Championship gik virkelig skidt for Thorbjørn Olesen, der er den eneste danske repræsentant ved den prestigefyldte turnering. På de første ni huller blev det til to bogeys og en enkelt birdie på hul otte. Senere havde han chancen for en eagle på 17. hul, men hans første putt endte en lille meter fra hullet, og dermed måtte han nøjes med en birdie. Samlet blev det til en runde i tre slag over par. Olesen ligger efter tredje runde på en delt 71.-plads med en samlet score på et slag over par. Dermed skraber danskeren bunden og er milevidt fra toppen, hvor fjerdeseedede Brooks Koepka indtager førstepladsen i 12 slag under par.

Tennis: Græske Stefanos Tsitsipas, der søndag fylder 20 år, har taget en rekord i denne uges Masters 1000-turnering i Toronto. Stortalentet har som den yngste spiller, siden den nuværende ATP World Tour blev etableret i 1990, besejret fire top 10-spillere på vej mod finalen, hvor Rafael Nadal venter. Først gik det ud over Dominic Thiem, så Novak Djokovic, dernæst den forsvarende mester Alexander Zverev og så den tungt servende sydafrikaner Kevin Andersen i semifinalen. I kvindernes finale mødes Simona Halep og Sloane Stephens, en gentagelse af dette års French Open-finale, som rumæneren vandt.

Fodbold: Bundesligaklubben Schalke 04 har forlænget kontrakten med klubbens succesfulde cheftræner, Domenico Tedesco. Tysk-italienerens nye kontrakt løber frem til sommeren 2022. Det oplyser Schalke på sin hjemmeside. Den blot 32-årige træner blev ansat i Schalke i sidste sæson, og klubben overraskede positivt ved at ende på rækkens andenplads.

Fodbold: Paris Saint-Germain (PSG) har hentet den talentfulde forsvarsspiller Thilo Kehrer i tyske Schalke 04. Ifølge den tyske klub er der blevet betalt et beløb, »i en økonomisk klasse, som Schalke ikke kunne afslå«. Ifølge Bild koster forsvarsspilleren 275 millioner kroner. Den 21-årige tysker har spillet 45 kampe i Bundesligaen.