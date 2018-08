Wozniacki skal regne med brutal start i Cincinnati

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR 1 13.45 Sejlsport: VM DR 3 09.00 Atletik: EM 13.40 Golf: EM 15.30 Idrætsgymnastik: EM 19.05 Atletik: EM TV 2 Sport 11.30 Cykling: EM, linjeløb (m) 19.30 Tennis: Coupe Rogers, finale (k) TV3+ 16.00 Fodbold: FC København-Brøndby TV3 Sport 11.00 Dart: Melbourne Masters 13.45 Fodbold: Viborg-Helsingør 22.00 Fodbold: Barcelona-Sevilla TV3 Max 14.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 17.00 Fodbold: Arsenal-Manchester City 20.30 Fodbold: Frankfurt-Bayern M 22.45 Motorsport: Nascar 6'eren 14.30 Fodbold: Liverpool-West Ham Canal 9 18.00 Fodbold: Randers FC-AGF Eurosport 1 09.00 Atletik: EM 12.15 Cykling: EM, enkeltstart (m) 19.00 Atletik: EM Eurosport 2 08.00 Snooker: World Open 11.30 Cykling: EM 13.15 Fodbold: U20 VM, England-Mexico(k) 15.30 Gymnastik: EM 20.00 Fodbold: FCM-Horsens 22.00 Cykling: Tour of Utah 00.15 Fodbold: DC United-Orlando Vis mere

Tennis: Caroline Wozniacki havde et svært comeback i Montreal efter sin lårskade, og det bliver formentlig ikke meget lettere i Cincinnati, hvis man ser på lodtrækningen. Danskeren sidder som 2.-seedet ganske vist over i 1. runde, men derefter skal hun møde enten den formstærke hollænder Kiki Bertens eller den stærkt servende amerikaner Coco Vandeweghe. Begge har tidligere besejret danskeren, Bertens i år på gruset i Madrid og Vandeweghe sidste år i Wimbledon. Bertens-Vandeweghe mødes mandag.

Golf: Tredje runde af majorturneringen PGA Championship gik virkelig skidt for Thorbjørn Olesen, der er den eneste danske repræsentant ved den prestigefyldte turnering. På de første ni huller blev det til to bogeys og en enkelt birdie på hul otte. Senere havde han chancen for en eagle på 17. hul, men hans første putt endte en lille meter fra hullet, og dermed måtte han nøjes med en birdie. Samlet blev det til en runde i tre slag over par. Olesen ligger efter tredje runde på en delt 71.-plads med en samlet score på et slag over par. Dermed skraber danskeren bunden og er milevidt fra toppen, hvor fjerdeseedede Brooks Koepka indtager førstepladsen i 12 slag under par.

Tennis: Græske Stefanos Tsitsipas, der søndag fylder 20 år, har taget en rekord i denne uges Masters 1000-turnering i Toronto. Stortalentet har som den yngste spiller, siden den nuværende ATP World Tour blev etableret i 1990, besejret fire top 10-spillere på vej mod finalen, hvor Rafael Nadal venter. Først gik det ud over Dominic Thiem, så Novak Djokovic, dernæst den forsvarende mester Alexander Zverev og så den tungt servende sydafrikaner Kevin Andersen i semifinalen. I kvindernes finale mødes Simona Halep og Sloane Stephens, en gentagelse af dette års French Open-finale, som rumæneren vandt.

Fodbold: Bundesligaklubben Schalke 04 har forlænget kontrakten med klubbens succesfulde cheftræner, Domenico Tedesco. Tysk-italienerens nye kontrakt løber frem til sommeren 2022. Det oplyser Schalke på sin hjemmeside. Den blot 32-årige træner blev ansat i Schalke i sidste sæson, og klubben overraskede positivt ved at ende på rækkens andenplads.

Fodbold: Paris Saint-Germain (PSG) har hentet den talentfulde forsvarsspiller Thilo Kehrer i tyske Schalke 04. Ifølge den tyske klub er der blevet betalt et beløb, »i en økonomisk klasse, som Schalke ikke kunne afslå«. Ifølge Bild koster forsvarsspilleren 275 millioner kroner. Den 21-årige tysker har spillet 45 kampe i Bundesligaen.

Fodbold: Den japanske stjerne Keisuke Honda skal sideløbende med jobbet som spiller i australske Melbourne Victory også være landstræner. 32-årige Honda er søndag blev ansat som ny landstræner for Cambodja, der ligger nummer 166 på verdensranglisten.

EM-atletik: Den danske maratonløber Abdi Ulad fuldførte ikke maratondistancen ved atletik-EM i Berlin. Den 27-årige dansker måtte trække sig fra løbet på grund af en fiberskade. Det oplyser Dansk Atletik Forbund til Eurosport. Han mødte også op til mesterskabet efter at være kommet sig over en fiberskade. Den udgåede dansker måtte se belgieren Koen Naert løbe med EM-guldet. Han satte mesterskabsrekord, da han løb i tiden 2:09.51 timer. Hos kvinderne vandt hviderusseren Volha Mazuronak, der løb distancen på 2 timer, 26 minutter og 22 sekunder.

Speedway: Nicki Pedersens VM-grandprixsejr lørdag aften i svenske Målilla var kronen på to gode uger for dansk speedway. To uger før den første danske grandprixsejr i næsten to år kvalificerede Niels-Kristian Iversen sig til næste års VM-serie, og succeshistorierne har været tiltrængte i dansk speedway. Det siger landstræner Hans Nielsen.