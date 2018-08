Præsidentens søn scorer for Paris SG

Fodbold: Den blot 18-årige Timothy Weah, der er søn af legendariske George Weah, som i 1995 vandt både Ballon d’Or og Fifa-prisen som verdens bedste, var blandt målscorerne da, da Paris SG indledte det franske titelforsvar med 3-0 over Caen. George Weah er i dag præsident i sit fødeland Liberia, mens sønnen, der er født i USA, er amerikansk statsborger og landsholdsspiller. Det var Timothy Weahs anden scoring på en uge. I forrige weekend scorede han i den franske Super Cup mod Monaco.

Fodbold: Landsholdsreserven Frederik Rønnow blev skudt i sænk, da Bayern München lammetævede Frankfurt 5-0 i den tyske Super Cup. Polakken Robert Lewandowski bød den danske målmand velkommen til tysk fodbold med et hattrick sat ind fra 21. til 54. minut, mens Kingsley Coman og Thiago Alcantara lukkede Bayern-festen.

Atletik: Den kun 18-årige svensker Armand Duplantis stod for den mest bemærkelsesværdige præstation ved EM i Berlin. Hent uventet satte han med 6,05 meter juniorverdensrekord i stangspring og henviste den neutrale atlet Timur Morgunov (6,00 meter) og den franske verdensrekordholder Renaud Lavillenie (5,95 meter) til de lavere podieplaceringer.

The incredible Armand Duplantis (@mondohoss600) cleared a world U20 record and championship record of 6.05m on his first attempt to win the European pole vault title!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/BxZ4rLtltP — European Athletics (@EuroAthletics) 12. august 2018

Tennis: Rafael Nadal hentede karrierens 80. titel, da han sent søndag slog Stefanos Tsitsipas 6-2, 8-6 (4) i Toronto, men måtte kort efter triumfen indse, at den 32-årige krop skal have hvile. Derfor er han ikke med i denne uge i Cincinnati. »Der er ingen andre grunde, end at jeg skal passe på min krop for at holde den så sund, som den er lige nu«, siger Nadal.

Tennis: I Cincinnati-turneringen, der er næstsidste test inden US Open, er Caroline Wozniacki seedet 2. Danskeren sidder over i 1. runde og møder derefter vinderen af mødet mellem Coco Vandeweghe fra USA eller hollænderen Kiki Bertens. En ganske hård start for Wozniacki.

Golf: Den 28-årige amerikaner Brooks Koepka høstede karrierens tredje majortitel, da han sent søndag sejrede i PGA Championship i St. Louis. Brooks Koepka, der tidligere har vundet US Open to gange, var med 264 slag 2 slag bedre end det genopståede ikon Tiger Woods, som med en sidste runde i 64 slag pressede sin landsmand.

Fodbold: Verdensmesteren Ousmane Dembélé afgjorde den spanske Super Cup, da han scorede til 2-1 for FC Barcelona mod Sevilla, der havde danske Simon Kjær med fra start. Wissam Ben Yedder kunne havde sikret Sevilla forlænget spilletid, men Barcelona-målmand Marc-Andre ter Stegen reddede hans straffespark et minut inde i tillægstiden.