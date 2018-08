Kroatisk VM-helt takker af efter 12 år på landsholdet

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Yeovil-Aston Villa Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour Eurosport 2 20.45 Fodbold: Leeds-Bolton

Fodbold: Mario Mandzukic har spillet sin sidste landskamp for Kroatien. Den 32-årige Juventus-angriber scorede det ene af Kraotiens to mål i VM-finalen mod Frankrig for nylig, og det blev hans 89. og sidste landskamp. Mandzukic scorede i alt 33 mål for Kroatien.

Fodbold: Peter Sørensen er med øjeblikkelig virkning fyret i 1. divisionsklubben Silkeborg IF, der er uden sejr i denne sæson. Peter Sørensen nåede næsten tre år som træner i Silkeborg, som han førte frem til pokalfinalen i sidste sæson. Men samtidig måtte den tidligere mesterklub lide den tort at blive sendt ud af Superligaen efter et samlet nederlag til Esbjerg. Som en konsekvens af Peter Sørensens afsked genindtræder udviklingschef Jesper Stüker i jobbet som sportschef. Silkeborg IF forventer i løbet af de næste dage at kunne præsentere en løsning omkring det ledige job som cheftræner.

Basketball: Malene Pedersen fra Åbyhøj Basket er udvalgt til at deltage i Basketball Without Borders i 2018. Det Internationale Basketball Forbund, FIBA, og den amerikanske NBA-liga har udtaget 40 drenge og 23 pige

Foto: Fiba Malene Pedersen er blevet udtaget til en træningslejr sammen med en række andre store talenter.

r fra 25 lande, der deltager på campen i Beograd 15.-18. august. Nuværende topspillere samt -trænere vil føre campdeltagerne gennem aktiviteter på og udenfor banen. Der er både basketballaktiviteter som udvikling af fundamentals, udviklings af positionsspecifikke færdigheder og kampe, men også seminarer om lederevner og kommunikation.



Ved det nyligt overståede U18 EM var Malene Pedersen Danmarks topscorer med 13,3 point og da Danmarks U16-piger i 2017 vandt B-EM og sikrede sig oprykning, var den unge Åbyhøj-spiller at finde på All Star holdet for tuneringen.



Tennis: Den unge hviderusser Aryna Sabalenka, der i Montreal sendte Caroline Wozniacki ud af turneringen, fortsætter med at levere gode resultater. I Cincinnati nedkæmpede hun natten til tirsdag dansk tid den ellers formstærke brite Johanna Konta 4-6, 6-3, 6-4. I 2. runde venter enten Karoline Pliskova eller Agnieszka Radwanske på Sabalenka.

Speedway: Polske Tomasz Jedrzejak er tirsdag morgen fundet død i sin lejlighed. 39-årige Jedrzejak repræsenterede flere klubber, blandt andre Holsted, der kører i den danske liga.

Fodbold: Nigeria og Ghana risikerer at blive udelukket af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Årsagen er forskellige former for uro i toppen af de to afrikanske landes nationale fodboldforbund. I Nigeria har en gruppe overtaget fodboldforbundets hovedkvarter, mens forbundets formand, Amaju Pinnick, i juli var rejst til VM i Rusland.Gruppen hævder, at en retskendelse giver dem ret til at overtage kontrollen i forbundet, der dog senest har meldt ud, at gruppen er væk igen. Fifa vurderer dog ikke, at Pinnick har genvundet kontrollen.

I Ghana har regeringen i sidste uge opløst det nationale fodboldforbund efter anklager om korruption. En tv-dokumentar fangede forbundets formand, Kwesi Nyantakyi, i at tage imod en gave på 65.000 dollar (425.000 kroner, red.) fra nogle journalister. Nyantakyi har efterfølgende trukket sig.

Cykling: Den colombianske verdensmester i banedisciplinen keirin, Fabian Puerta Zapata, er suspenderet efter at have afleveret en positiv dopingprøve. En test i juli afslørede spor efter det anabole steroide boldenon.

Fodbold: KFC Uerdingen, der spiller i den tyske 3. bundesliga har haft Paul Pogbas storebror Mathias til prøvetræning. 27-årige Pogba var senest på kontrakt i Sparta Rotterdam og forsøger nu at få en ny aftale i den ambitiøse klub, der med russeren Mikhail Ponomarev som ejer har ambitioner om at rykke op i Bundesligaen i løbet af de kommende år. Kevin Grosskreutz, der i 2014 blev verdensmester med Tyskland, er blandt de nye spillere i klubben.

Fodbold: 23-årige Tiemoue Bakayoko blev aldrig nogen succes i Chelsea. Klubben sender ham nu til AC Milan på en etårig lejeaftale med købsoption. Derfor er det ikke sikkert, at Bakayoko kommer til at tilføje flere kampe for Chelsea på sit cv. Han nåede 43 kampe for klubben i sidste sæson.

Fodbold: Den tidligere Lyngby-anfører Mathias Tauber fortsætter karrieren i 1. divisionsklubben Nykøbing FC. 33-årige Tauber stoppede tidligere på sommeren hos Lyngby efter nedrykningen fra Superligaen, og nu har han fundet en ny arbejdsgiver i den næstbedste række.