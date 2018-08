Silkeborg fyrer Peter Sørensen efter tre kampe uden sejr

Fodbold: Peter Sørensen er med øjeblikkelig virkning fyret i 1. divisionsklubben Silkeborg IF, der er uden sejr i denne sæson. Peter Sørensen nåede næsten tre år som træner i Silkeborg, som han førte frem til pokalfinalen i sidste sæson. Men samtidig måtte den tidligere mesterklub lide den tort at blive sendt ud af Superligaen efter et samlet nederlag til Esbjerg. Som en konsekvens af Peter Sørensens afsked genindtræder udviklingschef Jesper Stüker i jobbet som sportschef. Silkeborg IF forventer i løbet af de næste dage at kunne præsentere en løsning omkring det ledige job som cheftræner.



Orientering: Maja Alm pådrog sig en hjernerystelse undervejs, da hun lørdag vandt VM-sølv på den lange distance. Alm fortæller til TV 2, at hun på vej nedad bakke løb direkte ind i en lavthængende gren. »Jeg var i gang med at læse kort. Der var et træ, hvorfra der hang en gren lige i øjenhøjde, så jeg blev fuldstændig knockoutet og røg i jorden«, siger Maja Alm til TV 2. Slaget kostede en mindre hjernerystelse, der giver sig udslag i hovedpine.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Yeovil-Aston Villa Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour Eurosport 2 20.45 Fodbold: Leeds-Bolton

Fodbold: Samuel Eto'o, der i nullerne havde sin storhedstid i FC Barcelona og Inter, fortsætter karrieren i Qatar. Den 37-årige angriber fra Cameroun skifter fra den tyrkiske klub Konyaspor til Qatar Sports Club.

Basketball: Carmelo Anthony har skrevet en etårig kontrakt med NBA-klubben Houston Rockets. Det bliver den 34-årige veterans 4. klub på 13 måneder efter stop hos Denver Nuggets, Atlanta Hawks og Oklahoma City Thunder. Tidligere i karrieren, der blandt andet omfatter tre olympiske guldmedaljer, har Anthony haft længere ophold i netop Denver og New York Knicks.

Cykling: Jesper Hansen stopper hos Astana efter denne sæson, hvor hans kontrakt med holdet udløber. Det fortæller han til TV 2. Jesper Hansen, der aktuelt er i gang med sin anden sæson hos Astana, oplyser ikke, hvor han skal cykle i fremtiden.

Fodbold: Millioner af fodboldtilhængere i det sydlige Asien kan de næste tre sæsoner se samtlige kampe fra den bedste spanske fodboldrække uden at skulle betale for det. Men forudsætningen er, at man er bruger på Facebook, skriver Ritzau. Det oplyser det sociale medie og organisationen bag den bedste spanske fodboldrække, Liga de Fútbol Profesional (LFP), mandag. Aftalen gælder det indiske subkontinent, som omfatter Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan Maldiverne og Sri Lanka. Afghanistan er også dækket af aftalen. Facebook har i disse lande 348 millioner brugere.

Boksning: Den danske superletvægter Enock Poulsen skal ved et stævne i Frederiksberg Hallerne op mod franskmanden Renald 'Le Lion' Garrido. Et af Renald Garridos bedste resultater er en sejr i 2015 på udebane over amatør-VM-bronzevinderen Bradley Saunders.

Tennis: Andy Murray har store problemer med at genfinde formen fra riden som verdens nummer 1 efter en alvorlig hofteskade. I 1. runde af ATP-turneringen Western and Southern Open i Cincinnati tabte briten til Lucas Pouille i tre sæt med cifrene 1-6, 6-1, 4-6. Murray er gledet ned som nr. 375 på verdensranglisten, hvor Pouille er nr. 17.

Fodbold: Åbningen af Tottenham Hotspurs' nye stadion lader vente på sig, og derfor skal det engelske Premier League-hold spille yderligere en række kampe på Wembley, der allerede i sidste sæson udgjorde hjemmebanen for London-klubben. Det er sikkerhedshensyn, der trækker åbningen af det nye stadion i langdrag. Wembley kommer dermed til at lægge græs til storkampen mod Liverpool 15. september samt Tottenhams kamp mod Cardiff 6. oktober.

Fodbold: En bus fyldt med fodboldfans væltede på en motorvej i Ecuador, og ulykken kostede 12 personer livet. Ulykken skete søndag, da fans fra den ecuadorianske fodboldklub Barcelona SC skulle hjem efter 1-1-kampen ude mod Deportivo Cuenca. 30 personer kom til skade i forbindelse med ulykken, oplyser politiet, der stadig efterforsker, hvad der skete på motorvejen.