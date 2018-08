Messi holder pause fra landsholdet og stopper måske helt

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Speedway: Grindsted-Fjelsted 21.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Real M-Atlético M TV3 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (m) Eurosport 1 14.30 Cykling: BinckBank Tour

Fodbold: Ifølge den spanske sportsavis Marca og TNT Sports fra Argentina er Lionel Messi gået i tænkeboks for at overveje sin landsholdsfremtid. Barcelona-spilleren skulle ifølge de to medier have besluttet ikke at spille flere landskampe i år, og om han vender tilbage næste år til Copa America er usikkert. Lionel Messi var anfører for Argentina, der skuffede ved sommerens VM og tabte ottendedelsfinalen til Frankrig. Allerede i 2016 stoppede Messi første gang på landsholdet, men vendte hurtigt tilbage.

Tennis: Caroline Wozniacki skal møde Kiki Bertens i 2. runde af WTA-turneringen Western and Southern Open i Cincinnati i USA. Bertens slog i 1. runde amerikaneren Coco Vandeweghe klart 6-2, 6-0. I den indbyrdes statistik fører danskeren 3-1 over Bertens, men hollænderen vandt senest. Da var underlaget dog grus mod hardcourt i Cincinnati.

Sejlsport: Danmarks Sejlunion ønsker en ændring af klasserne ved de olympiske lege og har indsendt en række forslag til den internationale union, World Sailing. Det skriver Ritzau. Blandt forslagene, der tidligst kan komme i anvendelse ved OL i 2024, er at gøre 470-jollen til en mixklasse.

Fodbold: Albin Ekdal vender efter tre år i tyske HSV tilbage Italien og Serie A, hvor han skal spille for Sampdoria. Den 29-årige Den svenske landsholdsspiller har tidligere spillet for Juventus, Siena, Bologna og Cagliari i Italien.

Tennis: Serena Williams måtte i 2. runde af WTA-turneringen i Cincinnati bøje sig for den tidligere Wimbledon-mester Petra Kvitoka. Tjekken vandt i tre sæt med cifrene 6-3, 2-6, 6-3.

Parasvømning: Amalie Vinther vandt tirsdag bronze i 400 meter fri ved EM i Dublin. Den 22-årige dansker svømmede i tiden 5 minutter og 10,02 sekunder, hvilket er hendes næsthurtigste tid nogensinde.

Fodbold: Steven Nzonzi skifter fra Sevilla til Roma, hvor han har fået en fireårig kontrakt. Den 29-årige midtbanespiller blev tidligere på sommeren verdensmester med Frankrig.

Fodbold: Lasse Schöne fik fuld spilletid, mens Rasmus Nissen Kristensen blev skiftet ind, da Ajax tirsdag aften kom videre fra tredje kvalifikationsrunde i Champions League. Danskerne var med til at vinde 3-0 hjemme over belgiske Standard Liege. Med sejren er Ajax videre til playoffrunden med samlet 5-2.