Danmark overhaler Argentina og Tyskland og er nr. 9 på Fifa-ranglisten

Fodbold: Danmarks ottendedelsfinale ved VM-slutrunden har udløst et avancement på 3 pladser få Fifa's verdensrangliste, hvor Danmark som en delt nummer 9 indtager den bedste placering siden 1998. Danmark overhaler blandt andet finalisterne fra 2014, Tyskland og Argentina, der efter VM i Rusland er faldet henholdsvis 14 og 6 placeringer og nu er nummer 15 og 11.

Fifa's nye verdensrangliste (placering før VM):

1. Frankrig (7)

2. Belgien (3)

3. Brasilien (2)

4. Kroatien (20)

5. Uruguay (14)

6. England (12)

7. Portugal (4)

8. Schweiz (6)

9. Spanien (10)

9. Danmark (12)

11. Argentina (5)

12. Chile (9)

13. Sverige (24)

14. Colombia (16)

15. Tyskland (1)

16. Mexico (15)

17. Holland (17)

18. Polen (8)

19. Wales (18)

20. Peru (11)

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3 Sport 17.00 Tennis: Western & Southern (m) 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-TNS 21.30 Tennis: Western & Southern (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Partizan Beograd-FCN 2.00 NFL preseason: Washington-NY Jets 6’eren 20.00 Fodbold: Brøndby-Subotica Eurosport 1 14.30 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race 19.15 Fodbold: U20-VM (k) 21.30 Cykling: Colorado Classic Eurosport 2 15.45 Fodbold: U20-VM (k) 18.30 Fodbold: FC København-CSKA Sofia 23.00 Rally: VM-afdeling Vis mere

Foto: Jens Dresling Når FC Midtjylland i aften møder walisiske New Saints i Europa League, er det med Bubacaar Sanneh (tv.) i truppen.

Fodbold: Den 23-årige gambiske forsvarsspiller Bubacarr Sanneh vil gerne til Anderlecht, men FC Midtjylland har ifølge Ekstra Bladet afvist et tilbud fra den belgiske storklub. »Jeg har fået at vide, at klubben ikke ønsker at sælge mig, fordi jeg er en meget vigtig spiller. Det er dejligt at vide, men jeg føler, at klubben efter købet af Alexander Scholz har så stor kvalitet i truppen, at det er muligt at lade mig gå. Derfor har jeg nærmest bønfaldt klubben om at slippe mig«, siger Bubacarr Sanneh til Ekstra Baldet. Sanneh kom til AC Horsens i 2014, men skiftede i januar i år til FC Midtjylland og var med til at vinde det danske mesterskab.

Bordtennis: Anders Lind vandt to kampe i kvalifikationen og tre kampe i U21-rækken, inden hans deltagelse i Bulgaria Open sluttede. I kvalifikationen tabte Anders Lind 4-1 til englænderen Liam Pitchford i en kamp om en plads i hovedturneringens 1. runde. I U21-rækken nåede den 19-årige dansker semifinalen, hvor Lin Yun-Ju fra Taiwan vandt 3-2 med 11-8 i femte sæt. Yun-Ju vandt senere U21-finalen med 3-0 over kineseren Xu Haidong. Jonathan Groth spiller i 1. runde torsdag klokken 19 mod østrigeren Daniel Habesohn.

Fodbold: Julen Lopetegui, der kort før VM-slutrunden blev fyret som spansk landstræner, debuterede som Real Madrid-træner med et nederlag, da Atlético Madrid i Tallinn vandt den europæiske Super Cup 4-2 efter forlænget spilletid. »Vi er kede af det, og det negative er, at vi indkasserede fire mål. Det er ikke normalt, og vi skal helt sikkert forbedre os«, siger den tidligere målmand til Uefa's hjemmeside. Atléticos træner, Diego Simeone, var karantæneramt til kampe og måtte overvære den fra tribunen, mens hans assistent, German Burgos, sad på trænerbænken, da Atlético efter fire europæiske nederlag til Real endelig fik revanche.

Fodbold: En af mange danskere i udlandet skifter klub. Tonny Brochmann har efter otte år i norsk fodbold, hvor han har spillet for Sogndal, Sandnes Ulf, Jerv og Stabæk, nu skrevet kontrakt med Mjøndalen IF i den næstbedste række.

Håndbold: Danmarks to U18-landshold har sucvces ved deres respektive slutrunder. Mændene er klar til semifinalen ved EM, hvor modstanderen i morgen er Sverige, og kvinderne er med en sejr på 30-20 over værtsnationen Polen klar til kvartfinalen mod Rusland.