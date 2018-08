Serena Williams forklarer sit største og hurtigste nederlag: Kunne ikke få halvsøsters drabsmand ud af sit hoved

Tennis: Serena Williams tabte i juli i San José til briten Johanna Konta 6-1, 6-0 i det, der angiveligt var karrierens største og hurtigste nederlag (53 minutter). De klare cifre har dog en forklaring. Williams var følelsesmæssigt ude af balance. Det forklarer hun til Time Magazine. Kort inden opgøret havde hun nemlig fået at vide, at den mand, der i 2003 dræbte hendes halvsøster, var på fri fod igen. »Jeg kunne ikke få det ud af mit hoved«, siger Williams. Gerningsmanden blev i 2006 idømt 15 års fængsel, men afsonede altså kun 12 år. »Uanset hvad, så får jeg ikke min søster tilbage på grund af god opførsel«, lyder det fra Wimbledon-mesteren.

Golf: Nicole Broch Larsen gik 1. runde af LPGA-turneringen i Indianapolis i 67 slag. Den 25-årige er dermed nummer 15.

Atletik: Kenyas VM-bronzevinder i 800 meter-løb, Kipyegon Bett, er blevet suspenderet, da han ifølge BBC nægtede at gå med til en dopingprøve.

Fodbold: FCK, FCM og Brøndby er videre i Europa League, men det kiksede over to kampe for FC Nordsjælland mod Partizan Beograd fra Serbien, der samlet vandt 5-3 efter 3-2 i aftes. »Lige nu er vi meget skuffede, for over to kampe er den store forskel tre hjørnespark. Ser vi på antallet af chancer, er det meget tæt, og vi spillede en god kamp«, siger FCN-træner Kasper Hjulmand ifølge sn.dk.

Fodbold: De danske mandskabers modstandere i sidste forhindring inden gruppespillet i Europa League er en blandet pose bolsjer: Malmö FF byder FC Midtjylland velkommen mens FCK skal til Bergamo og møde Atalanta og Brøndby møder Genk. De danske klubber starter på udebane 23. august med returkampe 30. august.