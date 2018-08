Roser til Ronaldo og ny nedtur for Rønnow

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.45 Motorsport: Endurance - Storbritanniens VM-afdeling 20.00 Tennis: Western & Southern (k) TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-Esbjerg TV3 Sport 12.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Vejle 14.45 Fodbold: FC Roskilde-Silkeborg 22.00 Tennis: Western & Southern (m) TV3 Max 11.00 Dart: Brisbane Masters 14.30 Fodbold: Manch. City-Huddersfield 17.00 Fodbold: Brighton-Manchester U Canal 9 16.00 Fodbold: AGF-FC København Eurosport 1 14.30 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race 18.15 Motorsport: Endurance - Storbritanniens VM-afdeling 21.00 Cykling: Colorado Classic Eurosport 2 12.00 Rally: VM-afdeling 13.30 Fodbold: Randers FC-Hobro 16.30 Cykling: Cyclassics Hamburg 17.00 Motocross: VM-afdeling 18.00 Fodbold: Kristiansund-Rosenborg 22.00 Fodbold: Atlanta-Columbus Vis mere

Fodbold: Cristiano Ronaldo fik en 3-2-sejr i sin første kamp for Juventus, men scorede ikke. Superstjernens første uge i Torino-klubben har dog været over al forventning, siger Juventus-træner Massimiliano Allegri. »Når man tænker på, at han kun har trænet med os i syv dage, var hans fysiske tilstand god, og han klarede det rigtig godt«, siger Allegri ifølge Reuters. »Han er en speciel spiller. Jeg var forbløffet over, hvor nemt han gled ind på holdet, og han var virkelig glad for sejren til slut«, siger Allegri.

Fodbold: Det kører ikke for målmand Frederik Rønnow og hans nye klub Eintracht Frankfurt. En uge efter Frankfurt blev udspillet og tabte 0-5 i den tyske Super Cup til Bayern München blamerede pokalvinderne sig på ny. Denne gang i pokalturneringen, hvor et titelforsvar nu ikke længere kan lade sig gøre. Frankfurt tabte 1-2 på udebane til SSV Ulm fra den 4. bedste tyske række.

Fodbold: Den kroatiske VM-sølvvinder Ivan Strinic har fået konstateret hjerteproblemer og er derfor blevet beordret til at holde sig fra al sportslig aktivitet. Det oplyser forsvarsspillerens nye italienske klub AC Milan. »Problemet kræver flere undersøgelser efter en periode med hvile. Af den grund må spilleren lægge sportslig aktivitet til side«, forlyder det fra AC Milan.

Fodbold: Det var Kieran Trippier, der scorede Tottenhams mål til 2-1 og således bragte holdet på vinderkurs mod Fulham lørdag, men Christian Eriksen havde også en andel i målet. Kieran Trippier fortæller således, at han spurgte danskeren om lov til at sparke frisparket. Eriksen er nemlig klubbens faste skytte. »Jeg sagde til Christian, at jeg havde en god følelse og spurgte, om det var ok, at jeg sparkede. Det var intet problem«, lyder det fra Trippier.

Boksning: Den tidligere sværvægtsverdensmester Tyson Fury sejrede også i sin anden kamp efter sit comeback. I Belfast besejrede den 30-årige brite tysk-italieneren Francesco Pianeta på point. Efter kampen bekræftede manager Frank Warren, at Furys næste kamp bliver et opgør om WBC’s sværvægtsbælte mod Deontay Wilder. Amerikaneren har - som Fury - en pletfri rekordliste med 40 sejre af 40 mulige. Fury har vundet 27 af 27 kampe.

Tennis: Finalen i Cincinatti bliver et opgør mellem Roger Federer og Novak Djokovic. Serberen kom til finalen ved at slå Marin Cilic 6-4, 3-6 og 6-3, mens Roger Federer blev finalist på en fribillet, da David Goffin var blevet skulderskadet. Hos kvinderne mødes Simona Halep og Kiki Bertens.

Fodbold: Lionel Messi var på pletten to gange i sæsonåbneren på hjemmebane mod Deportivo Alaves, der holdt stand frem til Messis frisparksscoring i 64. minut. Philippe Coutinho øgede, inden Messi lukkede med 3-0-målet i sidste minut.

Fodbold: Pione Sisto spillede de første 52 minutter af Celta de Vigos 1-1-kamp på hjemmebane mod Espanyol.

Fodbold: Riza Durmisi så hele Lazios 1-2-nederlag på hjemmebane til Napoli fra udskiftningsbænken. Lorenzo Insigne blev matchvinder for gæsterne midt i 2. halvleg.

Speedway: det danske U21-hold sikrede sig sent lørdag VM-sølv på hjemmebane i Varde. Polen snuppede guldet.

Håndbold: Mads Christiansen vender hjem til den danske liga, når han stopper i tyske Magdeburg i sommeren 2019. Ifølge TV2 Sport er det Aalborg, der får glæde af OL-guldvinderen.