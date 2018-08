Williams tjener mest, men Wozniacki tjener bedst på banen

Direkte sport i tv DR3 9.55/17.25 Para-atletik: EM TV 2 Sport 18.30 Speedway: Esbjerg-Slangerup 21.00 Tennis: Connecticut Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Ajax-Dinamo Kijev TV3 Sport 18.30 Fodbold: Silkeborg-Viborg 20.45 Fodbold: Aston Villa-Brentford TV3 Max 19.30 Håndbold: Flensburg- Rhein N. (m)

Økonomi: Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes offentliggjorde i juni deres årlige liste over verdens bedst indtjenende idrætsfolk, men i top-100 var der ingen kvinder på listen. Forbes har nu offentliggjort en liste over sportsverdenens bedst lønnede kvinder. Opgørelsen, der går fra juli 2017 til juni 2018, toppes af tennisspilleren Serena Williams – og det på trods af, at Williams i den periode stort set har været inaktiv på grund af barsel. Orloven har dog kun haft indflydelse på summen af indtjente præmiepenge, ikke sponsoraterne, der ligger på langt over 100 millioner. Ser man udelukkende på indtjente pengepræmier, så er Caroline Wozniacki bedst. Top-5 består udelukkende af tennisspillere.

Fodbold: OB har lukket 11 mål ind i Superligaen allerede og i bestræbelserne på at få lukket bedre af i defensiven har klubben hentet den hollandske forsvarsspiller Ramon Leeuwin i Utrecht på en toårig kontrakt. »Jeg glæder mig til at komme til en ny fodboldkultur og at komme til en anden liga end den hollandske, som jeg kender ind og ud efter ti år. Jeg kender en del til den danske liga, fordi jeg har spillet med og mod en del af de spillere, der er her, og jeg taler ofte med Mohamed El Makrini (tidligere OB-spiller, red.), der har fortalt mig en del om, hvad det er, jeg kan forvente«, siger OB's nye 30-årige forsvarsgeneral.

Amerikansk fodbold: Danske Andreas Knappe er næppe med, nar Denver Broncos sent fredag spiller sin næstsidste testkamp forud for den nye NFL-sæson. Den 27-årige begyndte mandag under træning at vise symptomer på en hjernerystelse, oplyser Broncos-cheftræner Vance Joseph. »Han (Knappe, red.) fik en forsinket migræne under mandagens træning. Det opstod under kampen lørdag. Han er under opsyn og kommer formentlig ikke til at spille i denne uge«, siger Joseph til Broncos' hjemmeside. Den 2,03 meter høje og 147 kilo tunge offensive tackle kæmper i øjeblikket for at sikre sig en plads i Broncos-truppen.

Fodbold: PSV Eindhoven fra Holland, Paok Saloniki fra Grækenland og Salzburg fra Østrig sikrede sig gode udgangspunkter i de første playoffkampe til Champions League-gruppespillet. PSV sejrede 3-2 i Hviderusland mod Bate Borisov, mens Paok fik 1-1 i Lissabon mod Benfica og Salzburg spillede 0-0 i Beograd mod Røde Stjerne. I aften spiller Ajax-Dinamo Kijev, Vidi-AEK, Young Boys-Dinami Zagreb.

Fodbold: Landstræner Åge Hareide havde ikke plads til Andreas Bjelland, da han mandag udtog sin første trup efter VM, men FCK’eren håber alligevel, at karrieren i rødt og hvidt ikke er slut endnu. »Jeg kommer aldrig til at sige nej til landsholdet. Det er noget af det ypperste, du kan nå som spiller«, siger Bjelland til Ekstra Bladet. 30-årige Andreas Bjelland har spillet 28 landskampe. I den øjeblikkelige trup besætter Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Mathias ’Zanka’ Jørgensen de fire stopperpladser.

Kajak: René Holten Poulsen dropper 500 meter-distancen til VM i Portugal senere på ugen. Det skyldes, at distancen ikke er på OL-programmet. Det bliver derfor på 1.000 meter han skal prøve at revanchere sig for et skidt EM for et par måneder siden. Det vigtigste er dog, at han finder tilbage til det, der en gang gjorde ham til verdens bedste. » Tag ikke fejl, selvfølgelig vil jeg have medaljer, men min umiddelbare målsætning er at ro et VM på mine egne præmisser, at gøre det på den måde, jeg tidligere har gjort det på, at finde mig selv igen«, siger kajak-manden til DR.