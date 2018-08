Skæbnen spillede ind, da Ronaldo valgte Juventus

Direkte sport i tv DR 3 9.55/17.25 Para-atletik: EM TV 2 Sport 20.30/1.00 Tennis: Connecticut Open (k) TV3+ 19.15 Fodbold: Malmö FF-FC Midtjylland TV3 Sport 19.00 Håndbold: Melsungen-M’burg (m) 21.05 Tennis: Winston-Salem Open (m) 2.00 Am. fodbold: Cleveland-Philadelp. 6’eren 20.30 Fodbold: Genk-Brøndby Eurosport 1 14.00 Cykling: Deutschland Tour Eurosport 2 20.00 Fodbold: Atalanta-FC København Vis mere

Fodbold: Der var højere magter på spil, da Cristiano Ronaldo skiftede fra Real Madrid til italienske Juventus. Ronaldo havde i hvert fald aldrig regnet med, at han skulle spille for den italienske storklub. »Der er nogle ting i livet, som bliver dikteret af skæbnen, og det er sket i det her tilfælde... Jeg regnede aldrig med, at jeg skulle spille for Juventus, men nogle ting sker bare naturligt. Det var en let beslutning at forlade Real Madrid, for mit job der var fuldført«, siger Ronaldo ifølge Ritzau til streamingtjenesten Dazn.

Fodbold: Midtbanespilleren Mads Aaquist spillede 19 kampe for FC Helsingør og FC Nordsjælland i Superligaen i sidste sæson, men efter sommerpausen har der endnu ikke været bud efter ham i FCN. Der er dog flere kampe i Superligaen i vente for den 23-årige. Han har nemlig indgået en etårig lejekontrakt med Randers FC.

Fodbold: Landsholdsspilleren Lasse Schöne spillede samtlige 90 minutter på den centrale midtbane, da Ajax vandt 3-1 i det første Champions League-playoffopgør på hjemmebane mod Dinamo Kijev. Samtlige mål faldt før pausen. Vidi FC fra Ungarn tabte 1-2 hjemme til AEK Athen, mens Young Boys og Dinamo Zagreb delte med 1-1 i Schweiz.

Atletik: Amerikaneren Ronnie Baker fører ikke kun den samlede stilling i Diamond League på 100 meter. Den 24-årige kan nu også kalde sig den foreløbigt hurtigste mand på prestigedistancen i 2018. I Chorzow i Polen i aftes fik Baker noteret 9,87 sekunder, hvilket er 0,01 sekund hurtigere end kometen Noah Lyles.

Boksning: Som 53-årig er den tidligere OL-bronzevinder Brian Nielsen optaget i Dansk Professionelt Bokse-Forbunds Hall of Fame. Brian Nielsen slog sig til OL-bronze i Barcelona i 1992 og blev siden et stort folkekært navn.

Fodbold: Der er solgt 10.000 billetter til Malmö FF's møde med det danske mesterhold FC Midtjylland i aften, men den svenske klub vil have flere på lægterne. Derfor tilbyder klubben, at tilhængere kan købe på klods. »På grund af den seneste tids mange hjemmekampe, og det faktum at der stadig er nogle dage til, at lønnen kommer, er interessen for billetter på faktura større end normalt«, skriver Malmö FF på sin hjemmeside. Der er kickoff kl. 19.15.

Fodbold: Den israelske klub Beitar Jerusalem åbner nu for at indgå kontrakter med spillere af arabisk herkomst. Det skriver Ritzau med AFP som kilde.

Håndbold: Rhein-Neckar Löwen vandt onsdag den tyske Super Cup med en sejr på 33-26 over Flensburg-Handewitt.

Håndbold: Skjerns danske mestre for mænd er overraskende færdige i pokalturneringen, da Skanderborg med 28-26 trak sig sejrrigt ud af 1/8-finaleopgøret onsdag aften.