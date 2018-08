Wosniacki indleder US Open mod en tidligere mester

Tennis: Caroline Wozniacki skal i sin første kamp i næste uges US Open møde en tidligere vinder af turneringen. Dagens lodtrækning gav den andenseedede dansker australieren Samantha Stosur, der vandt US Open i 2011, som første modstander. Holder seedningerne står Wozniacki på vejen mod en eventuel tredje US Open-finale til at møde Anett Kontaveit (seedet 24), Daria Kasatkina (11), Petra Kvitova (5) og Angelique Kerber (4).

Bordtennis: Jonathan Groth er blandt de sidste 16 i de åbne tjekkiske mesterskaber i Olomouc efter en sejr på 4-2 over polakken Jakob Dyjas, der er nummer 77 i verden. Groth møder fredag aften sin tyske doublemakker, Patrick Franziska, efter de har spillet kvartfinale i double. Der er yderligere en dansker i doublekvartfinalerne. Anders Lind fik sammen med sin ungarske makker Bence Majoros en prominent skalp, da de med 3-1 besejrede hviderusserne Vladimir Samonov og Pavel Platonov.

Håndbold: Hans Lindberg er blevet opereret i det ene knæ for en meniskskade, der holdt den 37-årige fløjspiller ude af Füchse Berlins premierekamp i Bundesligaen mod Göppingen i dag, men hvor lang pause, danskeren skal holde, er endnu uvist.

Håndbold: 43-årige Kasper Nielsen skal i den kommende sæson spille i 1. division for Ajax København, oplyser TV2 Sport.

Fodbold: Superligaens sejrsløse bundhold, OB, har skrevet kontrakt for de kommende to sæsoner med den 31-årige tjekkiske midtbanespiller Kamil Vacek, der senest har spillet for polske Slask Wroclaw.

Golf: Da spillet på førstedagen af Czech Masters blev suspenderet på grund af fare for tordenvejr,var det med Jeff Winther på en delt førsteplads efter en runde i 65 slag med 10 birdies og 3 bogeys. »Det var en dejlig runde, hvor jeg puttede rigtig godt, men det blev lidt barsk til sidst«, fortalte Jeff Winther til europeantour.com om afslutningen, hvor han lavede bogey på 16. efter et treputt, bogey på 17. og reddede par på 18. ved at chippe bolden i hul. Da spillet blev genoptaget var der fire spillere, blandt andre amerikaneren John Daly, der med runder i 64 slag skubbede Jeff Winther ned som nummer 5. Lucas Bjerregaard ligger nummer 29 med sine 68 slag, Søren Kjeldsen brugte 70 slag og Anders Hansen 73.

Fodbold: Der var højere magter på spil, da Cristiano Ronaldo skiftede fra Real Madrid til italienske Juventus. Ronaldo havde i hvert fald aldrig regnet med, at han skulle spille for den italienske storklub. »Der er nogle ting i livet, som bliver dikteret af skæbnen, og det er sket i det her tilfælde... Jeg regnede aldrig med, at jeg skulle spille for Juventus, men nogle ting sker bare naturligt. Det var en let beslutning at forlade Real Madrid, for mit job der var fuldført«, siger Ronaldo ifølge Ritzau til streamingtjenesten Dazn.

Fodbold: 23-årige Mikkel Wohlgemuth skifter fra HB Køge til Superligaoprykkeren Vendsyssel FF. »Mikkel er en meget dynamisk centralmidtbanespiller, som er meget dygtig med bolden. Han har udviklet sig rigtig godt i HB Køge«, siger Vendsyssels cheftræner, Jens Bertel Askov, om den tidligere U-landsholdsspiller.

Fodbold: Rasmus Thelander har brækket den ene ankel under træningen i Vitesse, hvortil den 27-årige forsvarsspiller skiftede i sommer efter en sæson i FC Zürich.

Ridning: Dressurlandsholdets muligheder for en topplacering ved VM i USA i næste måned har lidt endnu et knæk. Efter Cathrine Dufour og hesten Cassidys afbud i sidste uge, har Anna Zibrandtsens Arlando fået en lymfeinfektion i benene. Holdet, der skal repræsentere Danmark ved VM, består nu af Daniel Bachmann Andersen på Blue Hors Zack, Anders Dahl på Selten HW, Betina Jæger Jensen på Mane Stream Belstaff og Rikke Svane på Finckenstein.

Cykling: Australske Riche Porte skifter i næste sæson til Trek-holdet. Først skal den 33-årige dog prøve at vinde Vuelta a Espana i BMC-trøjen. Aftalen med Trek gælder for 2019 og 2020.

Fodbold: Vejles irske midtbanespiller Sean Murray er ude mindst et par uger, efter at han er blevet opereret for en blindtarmsbetændelse. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Kajak: René Holten Poulsen og makkeren Morten Graversen blev nummer 2 i formiddagens indledende heat på 1.000 meter ved VM i Portugal og er dermed videre til semifinalerne fredag, hvor han også skal i aktion igen i 1.000 meter enerkajak efter endnu en andenplads. Emma Aastrand Jørgensen, OL-sølvvinder og VM-bronzevinder, blev nr. 3 i sit heat på 500 meter og er ligeledes videre til semifinalerne.

Fodbold: Den georgiske landsholdsspiller Guram Kashia er den første modtager af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) #Equal Game-pris. Det sker på baggrund af, at den nu 31-årige i oktober sidste år som anfører for hollandske Vitesse Arnhem gik på banen med et anførerbind i regnbuefarver.