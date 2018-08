Perus VM-bomber skal otte måneder i skammekrogen

Direkte sport i tv DR3 9.55 Para-atletik: EM TV 2 Sport 16.30 Kano og kajak: VM - sprint 19.00 Speedway: Varde-Holsted 21.45 Tennis: Connecticut Open (k) TV3 Sport 11.00/15.00 Formel 1: GP Belgien, træning 19.00 Fodbold: Hobro-AGF 1.05 Tennis: Winston-Salem Open (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Bayern M.-Hoffenheim 2.00 Am. fodbold: Tampa Bay-Detroit Eurosport 1 11.30 Skihop: Summer Grand Prix 14.00 Cykling: Deutschland Tour 19.30 Fodbold: U20-VM - finale (k) Eurosport 2 16.00 Fodbold: U20-VM - bronzekamp (k) Vis mere

Fodbold: Paolo Guerrero, der under stort ståhej fik lov til at spille for Peru ved VM trods en dopingdom, skal nu afsone resten af den oprindelige straf på 14 måneder. I forbindelse med VM fik den sydamerikanske anfører ved en schweizisk domstol sat sin karantæne i bero, men den midlertidige suspendering er nu ophævet. Det betyder, at Guerrero, der er på kontrakt med den brasilianske klub Internacional Porto Alegre, skal afsone de resterende 8 måneder af sin dopingdom. Angriberen dumpede en dopingtest, der viste spor af kokain.

Fodbold: Ifølge den engelske avis Daily Mail har sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan fra Abu Dhabi i de arabiske emirater budt to milliarder pund (knap 17 milliarder kr.) for Liverpool FC. Det ville være den dyreste klubhandel nogensinde. Forhandlingerne i slutningen af 2017 og starten af 2018 om et eventuelt salg brød dog sammen på et tidligt tidspunkt, skriver avisen. Khaled Bin Zayed Al Nehayan er fætter til sheik Mansour, der ejer Manchester City.

Formel 1: Fernando Alonso sagde i kølvandet på Daniel Ricciardos overraskende afsked med Red Bull nej tak til et sæde hos topholdet. Det siger spanieren til Sky Sports. I stedet besluttede Alonso sig for helt at forlade motorsportens kongeklasse. »Det var ikke en mulighed for mig at tage på det eventyr. Formel 1 kan aktuelt ikke tilbyde de udfordringer, jeg søger«, siger den tidligere dobbelte verdensmester til Sky Sports. Han kører resten af sæsonen færdig for McLaren.

Atletik: Den kvindelige verdensmester på halvmaraton, Netsanet Gudeta fra Etiopien, stiller til start ved Copenhagen Half 16. september. Gudeta har desuden verdensrekorden i et rent kvindefelt.

Fodbold: Der opstod tumulter mellem tilhængerne af Olympiakos og Burnley før en Europa League-kamp i Athen torsdag. Fem fans af den engelske Premier League-klub kom til skade herunder en, der blev stukket i benet. Det græske hjemmehold vandt kvalifikationskampen 3-1.

Håndbold: De danske mestre fra København knuste Ringkøbings kvinder i pokalturneringen og er med en sejr på 28-13 klar til kvartfinalen. Det samme er Odenses DM-finalister, der slog Sønderjyske overbevisende 33-14.