Wozniacki melder sig 100 procent klar til US Open

Direkte sport i tv DR 3 14.25 Paraatletik: EM TV 2 Sport 13.00 Kano og kajak: VM - sprint 18.00 Cykling: La Vuelta - 1. etape 21.00 Tennis: Connecticut Open (k) TV3+ 15.00 Formel 1: Belgiens GP - kvalifikation 22.00 Boksning: D. Thorslund-Y. Munoz TV3 Sport 12.00 Formel 1: Belgiens GP - træning 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Schalke 04 18.55 Speedway: Polens Grand Prix 23.05 Tennis: Winston-Salem Open (m) 02.00 Am. fodbold: Los Angel.-N. Orleans TV3 Max 14.25 MotoGP: Storbritanniens GP 16.40 Formel 2: Belgiens Grand Prix 18.30 Fodbold: Gladbach-Leverkusen 6'eren 13.30 Fodbold: Wolves-Manchester City 16.00 Fodbold: Arsenal-West Ham 18.30 Fodbold: Liverpool-Brighton Eurosport 1 11.30 Skihop: Summer Grand Prix 13.15 Cykling: Tour de l'Avenir 15.00 Cykling: Deutschland Tour 18.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 16.45 Rulleskiskydning: VM (k) Vis mere

Tennis: I sine to seneste turneringer har Caroline Wozniacki blandt andet på grund af skader blot spillet halvanden kamp, men den danske stjerne melder sig nu 100 procent klar til årets sidste Grand Slam-turnering, US Open.

»Det var helt sikkert mere foruroligende på det tidspunkt. Jeg har det godt nu. Jeg har spillet dueller og sæt og alt muligt i de seneste dag, og det føles godt. Jeg er glad for de fremskridt. Ja, jeg er på 100 procent nu«, siger Wozniacki til WTA's hjemmeside.

Danskeren, der i januar vandt Australian Open og to gange har været i US Open-finalen, møder i 1. runde 34-årige Samantha Stosur.

Kajak: René Holten Poulsen skal ro finale ved VM i 1.000 meter enerkajak. Den tidligere verdensmester vandt sin semifinale og havde derudover bedste tid af alle i de tre semifinaler. Finalen ved VM i Portugal starter kl. 13.21.

Vægtløftning: Iraneren Sohrab Moradi knækkede ved det asiatiske lege i Jakarta en næsten 20 år gammel verdensrekord, da han i 94 kg klassen løftede 189 kg i disciplinen stød. Grækeren Akakios Kakiasvilis løftede i 1999 188 kg. Sohrab Moradi vandt olympisk guld for to år siden i Rio de Janeiro efter at havde afsonet en toårig dopingkarantæne fra 2013-2015.

Tennis: Finalen i Connecticut Open bliver et opgør mellem hviderusseren Aryna Sabalenka og spanske Carla Suárez Navarro. Sabalenka nåede sin tredje WTA-finale i år ved at besejre Julie Görges fra Tyskland, der er nr. 9 på verdensranglisten. Sejren var i to sæt med cifrene 6-4, 7-6. Carla Suárez Navarro var kun på banen i 34 minutter i sin semifinale mod Monica Puig. Så måtte den olympiske mester opgive med en skade ved stillingen 4-4 i 1. sæt.

Fodbold: Monarcas Morelia fra Mexico har købt AaB-angriberen Edison Flores. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Flores var med på Perus hold ved VM i Rusland, men har ikke været den store succes i den nordjyske klub. AaB har ikke bekræftet salget af 24-årige Flores.

Cykling: Javier Otxoa døde fredag efter en længere sygdomsperiode, skriver spanske medier ifølge Ritzau. Han blev 43 år gammel. Otxoa kørte fra 1997 til 2001 for det nu hedengangne Kelme-hold. Karrierens største triumf kom i 2000, da han vandt en bjergetape i Tour de France foran Lance Armstrong. I 2001 blev han under en træningstur med sin bror ramt af en bil. Ulykken resulterede i brorens død, og Javier Otxoa endte en måned i koma og måtte stoppe sin professionelle karriere på grund af sine skader. Senere vandt han tre guldmedaljer i cykling ved de paralympiske lege i 2004 og 2008.