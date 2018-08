Dansker vinder største pengepræmie nogensinde i en e-sportsturnering 75 millioner kroner var der til vinderholdet i verdens største turnering, The International, i computerspillet Dota 2.

Danske Johan Sundstein har skrevet sig ind i historiebøgerne som vinder af den hidtil største pengepræmie i en e-sportsturnering.

Sammen med sine holdkammerater på holdet OG har Johan 'N0tail' Sundstein vundet finalen i verdens største turnering, The International, i computerspillet Dota 2.

Præmien lød på ikke mindre end 75 millioner kroner.

Finalen i Vancouver, Canada, blev vundet med 3-2 over det kinesiske hold PSG.LGD, der er sponsoreret af den store franske fodboldklub Paris Saint-Germain.

Politiken talte i aftes med 24-årige Johan Sundsteins mor, der fortalte, hvordan Johan Sundstein og hans hold som undertippede havde overrasket ved at nå frem til finalen efter at hans tidligere kaptajn og en anden holdkammerat i forsommeren pludselig skiftede til et andet hold.

Finalerunden blev overværet af 30.000 tilskuere, blandt andet Johan Sundsteins far og to søstre.