VAR fik Barcelona til at bide negle og Durmisi fik debut mod Ronaldo

Fodbold: Det var en nervepirrende afslutning for FC Barcelona, men de fik sejren. Ousmane Dembélés enlige scoring efter en times spil afgjorde udekampen i La Liga mod oprykkerne fra Valladolid, der i tillægstiden havde bolden i mål, men efter en VAR-dom ikke fik godkendt scoringen. En anden titelkandidat. Atlético Madrid, vandt 1-0 hjemme over Rayo Vallecano på Antoine Griezmanns mål i 63. minut.

Fodbold: Heller ikke i sin anden kamp for Juventus kom Cristiano Ronaldo på måltavlen. Til gengæld fik han sin anden sejr i Serie A, da Lazio med Riza Durmisi på banen i de sidste 11 minutter, blev slået 2-0. »Vi spillede lidt for hurtigt til at starte med. Der var risiko for, at vi ville blive for ivrige med alle de spændte fans i forbindelse med Cristianos debut på hjemmebane«, siger Juventus-Massimiliano Allegri. Lørdagens andet store opgør i Napoli sluttede med 3-2-sejr til hjemmeholdet over AC Milan. Gæsterne scorede kort efter pausen til 1-0, men formøblede føringen. Dries Mertens blev matchvinder for Napoli i 80. minut.

Boksning: Dina Thorslund sejrede med dommerstemmerne 3-0 (99-91, 100-90, 100-90) i WBO-titelkampen i superbantamvægt mod Yessica Munoz fra Mexico. Sejren var Dina Thorslunds 12. i karrieren ud af 12 mulige. Dina Thorslund er også verdensmester i WBC-forbundet.

Tennis: Hold øje med hviderusseren Aryna Sabalenka ved US Open i de kommende uger. Lørdag hentede hun lørdag karrierens første WTA-titel, da hun vandt finalen i New Haven i USA 6-1, 6-4 over spanske Carla Suárez Navarro.

Tennis: Caroline Wozniacki første kamp ved US Open mod den australske veteran Samantha Stosur spilles tirsdag kl. 18 på hovedarenaen Arthur Ashe Stadium.

Tennis: Caroline Wozniacki afviser, at hun spiller turneringen 'på piller', som hendes bror Patrick Wozniacki ellers havde fortalt i sidste uge. »Patrik har været fejlinformeret, og jeg ved ikke rigtigt, hvor han har fået sine informationer fra«, siger hun til Ekstra Bladet.

Fodbold: Brøndbys forsvarsklippe Benedikt Röcker er klar til kamp igen. Tyskeren har siddet ude i de seneste tre kampe, da det var frygtet, at han døjede med efterveer af en hjernerystelse. Det var dog ikke tilfældet. Symptomerne skyldtes tre blokerede hvirvler i den øvre rygregion. Brøndby møder Vendsyssel i eftermiddag.

Fodbold: Hvis ikke Paris SG har held til at lokke kroaten Ivan Rakitic fra Barcelona til den franske hovedstad, er plan B at købe Christian Eriksen i Tottenham. Det skriver den britiske avis Sunday Express.

Roning: Det nationale rocenter på Bagsværd Sø skal moderniseres, men ifølge lokalmediet Gladsaxen mangler der 36 millioner kroner ud af 134 millioner kroner en opgradering vil koste. Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune skal ifølge Gladsaxen i august eller september afgøre, om projektet skal gennemføres.

Fodbold: Den tyske målmand Loris Karius, der i maj begik to drop i Champions League-finalen for Liverpool mod Real Madrid, spiller de kommende to år på en lejeaftale i tyrkiske Besiktas.

Fodbold: Mohamed Salah sikrede Liverpool en 1-0-sejr lørdag aften på hjemmebane mod Brighton.