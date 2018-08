Watford får det til at swinge med klassemål og maksimumpoint

Direkte sport i tv DR 3 14.25 Para-atletik: EM TV 2 Sport 10.50 Motorsport: DTC 15.35 Cykling: La Vuelta - 2. etape 18.15 Håndbold: København-Esbjerg (k) 20.15 Håndbold: Skjern-Holstebro (m) TV3+ 15.00 Formel 1: Belgiens Grand Prix 18.00 Fodbold: FCK-SønderjyskE 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-Randers TV3 Sport 09.30 Formel GP3: Belgiens Grand Prix 10.45 Formel 2: Belgiens Grand Prix 12.00 Motorsport: Porsche Super Cup 13.45 Fodbold: Helsingør-Lyngby 17.00 Fodbold: Bordeaux-Monaco 02.00 Amerikansk fodbold: Dallas-Arizona TV3 Max 12.00 Fodbold: FCN-AC Horsens 14.30 Fodbold: Watford-Crystal Palace 17.00 Fodbold: Newcastle-Chelsea 22.00 Amerikansk fodbold: Buffalo-Cincinnati Canal 9 16.00 Fodbold: Vendsyssel-Brøndby Eurosport 1 11.45 Motorsport: Porsche Super Cup 13.30 Cykling: Tour de l'Avenir 15.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 11.30 Motorsport: Endurance - VM-afdeling 14.00 Fodbold: Vejle-OB 15.30 Cykling: Deutschland Tour 18.00 Fodbold: Rosenborg-Strømsgodset Vis mere

Fodbold: Det swinger igen i Watford. Premier League-klubben, som i 1970’erne og 1980’erne blev styret af rockmusikeren Elton John, kom via en 2-1-sejr på hjemmebane over Crystal Palace op på 9 point efter tre kampe og dermed en sæsonstart som kun titelkandidaterne fra Liverpool foreløbigt kan matche. Argentineren Roberto Pereyra åbnede scoringen med en velplaceret afslutning fra kanten af feltet, inden den tysk-græsk-uruguayanske back Jose Holebas øgede til 2-0 , da hans overraskende afslutning fra en typisk indlægsposition fuldstændigt overraskede gæsternes målmand. Wilfred Zaha reducerede. Watford møder Tottenham i næste runde.

Fodbold: Der skulle gå over en time, før de fandt vejen til nettet, men da vejen så var fundet, blev den brugt flittigt. Malmö FF, der torsdag skal prøve et stikke en kæp i hjulet på FC Midtjyllands Europa League-drømme, scorede en håndfuld gange på bare 26 minutter mod Sirius, vandt 5-0 og er nu nummer 4 i Allsvenskan. Anders Christiansen headede ind til 4-0 et minut efter, han var blevet skiftet ind. Det var den danske midtbanespillers første mål, siden han vendte tilbage til svenskerne i sidste måned efter et mindre godt ophold i Belgien hos Gent.

Fodbold: 22.000 tilskuere havde fundet vej til kultklubmødet i den næstbedste tyske række i Berlin mellem Union og Hamburg-klubben St. Pauli. Det møde trak Union Berlin sig sejrrigt ud af efter tre scoringer på under et kvarter midtvejs i opgøret.

Fodbold: Det var en nervepirrende afslutning for FC Barcelona, men de fik sejren. Ousmane Dembélés enlige scoring efter en times spil afgjorde udekampen i La Liga mod oprykkerne fra Valladolid, der i tillægstiden havde bolden i mål, men efter en VAR-dom ikke fik godkendt scoringen. En anden titelkandidat, Atlético Madrid, vandt 1-0 hjemme over Rayo Vallecano på Antoine Griezmanns mål i 63. minut.

Fodbold: HB Køge fik hurtigt revancheret sæsonens første nederlag i torsdags, da det i en superspændende kamp blev 4-3 over ellers ubesejrede Hvidovre, der efter at have været bagud 4-1 brændte to kæmpe chancer ved stillingen 4-3. Dermed er HB Køge 6 point foran de næstbedste i 1. division, hvor Fremad Amager med 1-0 ude over Nykøbing FC fik sæsonens første sejr. Det var FC Roskilde også på kurs mod, men så straffede finnen Sakari Tukiainen en dårlig tilbagelægning og sikrede med sit andet mål Thisted 2-2. Viborg var foran 2-0, men måtte også nøjes med 2-2 mod Fredericia, og så vandt FC Helsingør med ny træner efter Christian Lønstrups fratræden 2-1 over Lyngby i et nedrykkeropgør. Silkeborg har også skiftet træner siden nedrykning, og Michael Hansen har vundet 2 af 3 kampe som ny træner, efter det i dag blev 3-1 over Næstved.

Fodbold: FC Nordsjælland-backen Mads ’Mini’ Pedersen melder sig klar til et udlandseventyr. De to franske klubber Bordeaux og Lille samt spanske Espanyol følger angiveligt den 21-årige. »Det lyder spændende. Både den franske og spanske liga er spændende ligaer, som jeg kan se mig selv spille i. Det kunne være et dejligt og stort skridt at prøve at spille i udlandet«, siger backen ifølge Ritzau.

Kajak: Emma Aastrand Jørgensen sikrede den første danske medalje ved VM i portugisiske Montemor-o-Velho. Emma Aastrand Jørgensen vandt sølv på den olympiske 200 meter enerkajak for andet år i træk. OL-guldvinderen Lisa Carrington fra New Zealand vandt VM for 6. gang i træk. I firerkajakken nåede Pernille Knudsen, Line langelund Eriksen, Julie Frølund Funch og Bolette Nyvang Iversen overraskende finalen, hvor det blev til en 8.-plads.

Bordtennis: Jonathan Groth genvandt sammen med sin tyske makker Patrick Franziska herredouble ved World Tour-turneringen Czech Open i Olomouc. I finalen vandt europamestrene 3-1 (11-5, 9-11, 11-9, 11-7) over svenskerne Kristian Karlsson og Mattias Falck. Med finalesejren er Groth og Franziska med to turneringer tilbage så godt som sikre på at kvalificere sig til World Tour-finalen i Sydkorea i december, men inden skal de i næste måned forsvare deres EM-titel i Alicante.

Fodbold: Heller ikke i sin anden kamp for Juventus kom Cristiano Ronaldo på måltavlen. Til gengæld fik han sin anden sejr i Serie A, da Lazio med Riza Durmisi på banen i de sidste 11 minutter, blev slået 2-0. »Vi spillede lidt for hurtigt til at starte med. Der var risiko for, at vi ville blive for ivrige med alle de spændte fans i forbindelse med Cristianos debut på hjemmebane«, siger Juventus-Massimiliano Allegri. Lørdagens andet store opgør i Napoli sluttede med 3-2-sejr til hjemmeholdet over AC Milan. Gæsterne scorede kort efter pausen til 1-0, men formøblede føringen. Dries Mertens blev matchvinder for Napoli i 80. minut.

MTB: Annika Langvad sluttede sæsonen stærkt. I fredags sejrede hun, da sæsonens sidste World Cup-afdeling åbnede i La Bresse i Frankrig og søndag blev hun nummer 3 og sikrede sig dermed 2. pladsen i den gennemgående sæsonkonkurrence. Schweizeren Jolanda Neff vandt både søndagens afdeling og den samlede World Cup.

Atletik: Rusland er som nation på vej tilbage til verdensscenen efter en næsten tre år lang dopingudelukkelse – en periode, hvor kun enkelte russiske atleter har haft starttilladelse og har deltaget i konkurrencer som neutrale. Præsidenten for Det Internationale Atletikforbund (IAAF), Sebastian Coe, siger ifølge AP, at han ikke ser nogen hindringer i, at der er »fuldt hus« ved VM i Qatar i 2019. IAAF-chefen meddeler, at Rusland allerede i december muligvis kan blive lukket tilbage ind i det fine selskab, såfremt en række kriterier er opfyldt. Bolden ligger i øjeblikket hos Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der skal sige god for en række tiltag samt give Wada adgang til doping-data indsamlet i det skandaleramte Rusada-laboratorium fra 2011 og frem til 2015.