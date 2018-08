Efter succes i Horsens skal dansker lære Liverpool at kaste langt

Fodbold: Især AC Horsens er kendt for at bruge lange indkast som et farligt våben i Superligaen. Træneren bag de gules evne til at slynge bolden ud over så store distancer hedder Thomas Grønnemark, der også har hjulpet blandt andet de danske mestre fra FC Midtjylland. Men nu har han fået en endnu mere prominent kunde - Liverpool FC i Premier League. Han skal lære storklubbens spillere fordelene ved at kaste lange og præcise indkast, skriver lokalmediet Liverpool Echo. »Hvis man kan lave et langt indkast, som er fladt og præcist, så kan man - sammen med nogle taktiske aspekter - score langt lettere«, siger Thomas Grønnemark, der med 51,33 meter selv er indehaver af verdensrekorden for det længste indkast.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta, 3. etape TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U-Tottenham TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-Esbjerg Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.00 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open

Cykling: Den tidligere olympiske mester på banen, Lasse Norman Hansen, skal finde en ny arbejdsgiver til næste år. Også Casper Pedersen og sportsdirektør Nicki Sørensen må på jobjagt. Det står klart, efter at det irske cykelhold Aqua Blue Sport ikke har fundet midlerne til at føre holdet videre i næste sæson efter to års eksistens. »Aqua Blue Sport vil ikke søge om at få kontinentallicens for 2019 hos UCI (Den Internationale Cykelunion, red.)«, meddeler holdet på Twitter.

Fodbold: Efter salget af superstjernen Cristiano Ronaldo er Real Madrid kommet fint i gang med sæsonen i den spanske liga. Sent søndag vandt madrilenerne 4-1 over Girona og hentede deres anden sejr, og efter triumfen fokuserede spillerne på, at de nu spiller som et kollektiv: »Jeg tror, at nøglen i år er, at vi spiller som et hold«, sagde midtbanespilleren Casemiro, mens målscoreren Gareth Bale supplerede: »Vi er et hold. Vi er en enhed«.

Atletik: Den kenyanske løber Kipyegon Bett er blevet testet positiv for det forbudte stof epo. Det bekræftede integritetsinstansen Athletics Integrity Unit søndag ifølge nyhedsbureauet AP. 20-årige Kipyegon Bett vandt sidste år bronze på 800 meter ved VM i London.