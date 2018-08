AaB's VM-spiller rejser til eksotisk destination

Fodbold: AaB’s peruvianske VM-spiller Edison Flores er fortid det nordjyske. Den offensivt indstillede mand er solgt til den mexicanske klub Monarcas Morelia efter to år i AaB. »Edison er en dygtig spiller og en god fyr, men vi må erkende, at hans potentiale aldrig rigtigt blev forløst i AaB, hvilket der kan være flere årsager til«, siger sportsdirektør Allan Gaarde. »Nu glæder vi os over, at Edison har fundet et sted, hvor mentaliteten minder mere om der, hvor han kommer fra, og vi ønsker ham kun alt det bedste fremover«, siger han. Transfersummen ligger angiveligt på lidt over 8 millioner kroner. Også Jannik Pohl kan snart være historie i AaB. »Jeg tror, det er godt for både Jannik og AaB, siger sportsdirektøren.

Fodbold: Tottenham-målmanden Hugo Lloris holdt målet rent, da det blev til en meriterende 3-0-sejr på udebane over Manchester United. Ren var Lloris til gengæld ikke, da han blev stoppet af politiet i sidste uge og sigtet for spirituskørsel. Episoden får dog ikke umiddelbart sportslige konsekvenser for den franske verdensmester. »Hugo ved, han har begået en kæmpe fejl. Vi støtter ham, men ved også at det under ingen måder kan accepteres«, siger manager Mauricio Pochettino, der beholder Lloris som anfører.

Fodbold: Liverpools superstjerne Mohamed Salah ligger i åben strid med fodboldforbundet hjemme i Egypten. Salah mener, at forbundet har misbrugt ham i reklameøjemed. I foråret kunne Salah se sit ansigt afbilledet på fodboldforbundets fly sammen med forbundets hovedsponsor, teleselskabet WE. Salah har dog sin egen sponsoraftale med rivalen Vodafone.

Fodbold: Atalanta, som FC København møder torsdag i Europa League-returkampen, kunne ikke finde vejen til nettet i det første opgør mod danskerne i sidste uge. Det kunne de til gengæld i Serie A-kampen ude mod Roma. Her førte Atalanta sågar 3-1 ved pausen, men måtte rejse hjem med 3-3 og kun et point.

Fodbold: Den danske forsvarsspiller Kasper Larsen blev matchvinder for IFK Norrköping, da han 6 minutter inde i tillægstiden scorede til 2-1 mod IFK Göteborg.