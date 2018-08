Sisto blev dagens mand i skysovs for Celta

Jeg fik doping og jeg vidste, jeg fik doping

Doping: Adskillige rapporter har påvist, at størstedelen af atletikudøverne fra DDR-staten opnåede store resultater, guldmedaljer og rekorder ved brug af doping. Direkte indrømmelser har der dog kun været ganske få af. Det har altid heddet sig, at atleterne indtog dopingstofferne i uvidenhed. Den forklaring gør den olympiske mester i tikamp fra 1988, Christian Schenk, nu op med. I en bog, der udkommer i næste uge, skriver den nu 53-årige, at han godt vidste, at de piller, atleterne kaldte Smarties, var »noget man ikke skulle tale om«. »Jeg fik doping og jeg vidste, jeg fik doping«, skriver Christian Schenk i sin bog, som magasinet Sport Bild er begyndt at bringe uddrag fra. »Først benægtede jeg, at jeg nogensinde havde indtaget forbudte stoffer. Så overbeviste jeg mig selv om den blødere forklaring om, at jeg ikke vidste, jeg havde taget doping. Begge var løgn«, skriver Christian Schenk, der i sin bog også afslører, at han har været på randen af selvmord og har lidt under personlighedsforstyrrelser.

Håndbold: Når det kommer til regnskaber har Bjerringbro-Silkeborg (BSV) været klassens dukse i 13 år, men nu er der underskud på omkring fem millioner kroner. »Det er et voldsomt underskud i forhold til vores omsætning på 24 millioner kroner. Det er jeg enig i«, siger BSV-direktør Jesper Schou til Midtjyllands Avis. Deltagelse i de europæiske turneringer blandt andet har været en økonomisk udfordring, meddeler klubben.

Fodbold: Tottenham-målmanden Hugo Lloris holdt målet rent, da det blev til en meriterende 3-0-sejr på udebane over Manchester United. Ren var Lloris til gengæld ikke, da han blev stoppet af politiet i sidste uge og sigtet for spirituskørsel. Episoden får dog ikke umiddelbart sportslige konsekvenser for den franske verdensmester. »Hugo ved, han har begået en kæmpe fejl. Vi støtter ham, men ved også at det under ingen måder kan accepteres«, siger manager Mauricio Pochettino, der beholder Lloris som anfører.

Fodbold: Liverpools superstjerne Mohamed Salah ligger i åben strid med fodboldforbundet hjemme i Egypten. Salah mener, at forbundet har misbrugt ham i reklameøjemed. I foråret kunne Salah se sit ansigt afbilledet på fodboldforbundets fly sammen med forbundets hovedsponsor, teleselskabet WE. Salah har dog sin egen sponsoraftale med rivalen Vodafone.