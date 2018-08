Efter 931 dages måltørke: Hypet angriber scorer omsider igen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.30 Cykling: La Vuelta - 5. etape 18.20 Speedway: Esbjerg-Fjelsted TV3+ 21.00 Fodbold: PSV-BATE Borisov TV3 Sport 21.00 Fodbold: RB Salzburg-Røde Stjerne TV3 Max 20.45 Fodbold: Nottingham F-Newcastle Eurosport 1 14.30 Cykling: Vuelta a España 17.30 Tennis: US Open 01.15 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open 01.00 Tennis: US Open Vis mere

Fodbold: For fire år siden var den dengang 21-årige Saido Berahino den store sensation i West Bromwich Albion med 15 scoringer i Premier League og en udtagelse til det engelske landshold – uden at han dog fik debut. Siden fulgte en kollapset transfer til Tottenham til en værdi af en kvart milliard kroner, et gevaldigt formdyk, en hemmeligholdt positiv dopingprøve for et ecstasy-lignende stof og et skifte til Stoke i januar 2017, hvor målene var udeblevet indtil tirsdag aften. Her scorede Saido Berahino sit første mål for Stoke og det første i karrieren i voldsomme 913 dage, da han headede ind bag den danske målmand Jonas Lössl i Stokes 2-0-sejr på hjemmebane i Liga Cuppen mod Huddersfield. Saido Berahinos seneste mål var som West Bromwich-spiller mod Crystal Palace i starten af 2016.

Since Saido Berahino last scored, Cristiano Ronaldo has...



- Scored 130 goals



- Won 3 Champions Leagues



- Won 2 Ballon d'ors



- Won the Euros



- Won a league title pic.twitter.com/B7eFUn3CvM — The Sportsman (@TheSportsman) 28. august 2018

Fodbold: Fodboldens Disciplinærinstans behandler i denne uge sager, der omhandler Brøndby og Sønderjyske. Det skriver Ekstra Bladet. Brøndby er blevet bedt om at forklare, hvordan Vendsyssels Emmanuel Ogude i søndags kunne få kastet en bold efter sig fra Brøndbys tilskuerafsnit, mens Sønderjyske skal uddybe Marc Pedersens indirekte kritik af dommer Jakob Kehlet efter mødet med FC København i Parken. »Jeg synes, det var et klamt nederlag. Det er ulækkert, at man skal komme herind og være godt med og komme foran, og så er der nogen, der sørger for, at spillet nok skal vende«, sagde Pedersen

Ishockey: VM i Danmark i foråret ligner en succes og på bundlinjen er der 13-14 millioner kroner til Danmarks Ishockey Union (DIU). De resterende ca. 10 millioner kroner af det totale overskud på ca. 23 millioner kroner tilfalder firmaet Infront, der stillede underskudsgaranti for VM-turneringen. Det offentlige Danmark, herunder Københavns Kommune, Herning Kommune og Sport Event Danmark, har – som beskrevet i en lang række artikler i Politiken – postet ca. 30 millioner kroner i VM-arrangementet uden at sikre sig del af et eventuelt overskud. Kun Region Hovedstaden får andel i en beskeden del af overskuddet.

VM i ishockey

Foto: Olaf Kraak/Ritzau Scanpix Lasse Schöne er den mest erfarne af de re danskere i Ajax.

Fodbold: Ajax med landsholdspiller Lasse Schöne på banen i samtlige 90 minutter er klar til gruppespillet i Champions League. 0-0 i Kijev mod Dinamo var nok til en samlet 2-1-sejr. Også AEK Athen og schweiziske Young Boys er klar til gruppespillet. Med Ajax' kvalifikation er syv danskere klar til at spille med i Europas mest prestigefyldte klubturnering: Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen (Dortmund), Christian Eriksen (Tottenham) og Daniel Wass (Valencia) samt Ajax-trioen Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen Kristensen.

Cykling: Sprinteren Mark Cavendish (Dimension Data) har pådraget sig en virus og holder pause på ubestemt tid.

Fodbold: Den degraderede OB-anfører Kenneth Emil Petersen føler sig ifølge TV3Sport gjort til syndebuk efter klubbens dårlige start i Superligaen. Da OB vandt for første gang efter sommerferien i søndag med 2-0 i Vejle var han end ikke med i truppen. »Jeg ved ikke, om det var måden, jeg selv ville have håndteret det på, hvis jeg to-tre måneder forinden havde gjort en mand til anfører og havde vist ham den tillid«, siger Kenneth Emil Petersen med tydelig adresse til træner Jakob Michelsen.

Håndbold: Kvindernes liga åbnede med et brag, da Nykøbing Falster efter 17-14-føring fra pausen kørte kniven yderligere rundt i Viborg-holdet og sejrede med 32-22 - på udebane. »Vi manglede parathed i forsvarspillet. Vi tabte duellerne dernede. Det krævede bare to-tre afleveringer, så var vi helt rundt på gulvet«, lyder analysen fra Line Uno til Viborg Stifts Folkeblad.