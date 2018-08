Syv danskere er klar til Champions League

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.30 Cykling: La Vuelta - 5. etape 18.20 Speedway: Esbjerg-Fjelsted TV3+ 21.00 Fodbold: PSV-BATE Borisov TV3 Sport 21.00 Fodbold: RB Salzburg-Røde Stjerne TV3 Max 20.45 Fodbold: Nottingham F-Newcastle Eurosport 1 14.30 Cykling: Vuelta a España 17.30 Tennis: US Open 01.15 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open 01.00 Tennis: US Open Vis mere

Fodbold: Ajax med landsholdspiller Lasse Schöne på banen i samtlige 90 minutter er klar til gruppespillet i Champions League. 0-0 i Kijev mod Dinamo var nok til en samlet 2-1-sejr. Også AEK Athen og schweiziske Young Boys er klar til gruppespillet. Med Ajax' kvalifikation er syv danskere klar til at spille med i Europas mest prestigefyldte klubturnering: Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen (Dortmund), Christian Eriksen (Tottenham) og Daniel Wass (Valencia) samt Ajax-trioen Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen Kristensen.

Håndbold: Kvindernes liga åbnede med et brag, da Nykøbing Falster efter 17-14-føring fra pausen kørte kniven yderligere rundt i Viborg-holdet og sejrede med 32-22 - på udebane. »Vi manglede parathed i forsvarspillet. Vi tabte duellerne dernede. Det krævede bare to-tre afleveringer, så var vi helt rundt på gulvet«, lyder analysen fra Line Uno til Viborg Stifts Folkeblad.

Cykling: I regeringens finanslovsforslag for næste år er der sat 17 millioner kroner af til det interessentskab, der potentielt skal stå for at afvikle en Tour de France-start i Danmark i 2021.

Fodbold: Det bliver enten Pernille Harder eller franske Amandine Henry, som fredag bliver kåret som årets kvindelige spiller i Europa. Det afslører den tredje nominerede, norske Ada Hegerberg, der ifølge Ritzau via sin klub Lyon har fået at vide, at hun ikke behøver møde op, når prisen skal uddeles.

Fodbold: AS Monaco har købt den 21-årige tyske back Benjamin Henrichs i Bayer Leverkusen for ca. 150 millioner kroner. Kontrakten gælder i 5 år.

Tennis: 39-årige Patty Schnyders comeback til den helt store tennisscene varede små to timer. Så lang tid tog det nemlig russeren Maria Sharapova at besejre den 39-årige 7-2, 7-6 (6) i 1. runde af US Open. Nattens kampe i New York bød ikke på overraskelser overhovedet. Se alle resultater her.