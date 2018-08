Ryder Cup-ugen i Silkeborg kommer til at kredse om én dansk golfspiller Kun to spillere kan tage den direkte Ryder Cup-plads fra Thorbjørn Olesen, og Morten Ørum Madsen glæder sig bare til at skulle spille European Tour på sin hjemmebane, som han har spillet »nok tusind gange«.

Bilistens obligatoriske gåtur fra parkeringspladsen ved Jyllands-Ringen til golfklubbens grønne plæner tager en halv times tid, men som så meget andet i og omkring Silkeborg er det en lille naturoplevelse i sig selv.

Men selv for en golfspiller, der betragter banen som sit andet hjem, har ankomsten til Silkeborg Ry Golfklub de seneste dage været helt speciel. Den smukke skovbane i Resenbro er for en uge forvandlet til den europæiske golfverdens centrum med alt, hvad det indebærer af skilte, hegn, telte, kabler, tilskuere, kameraer og ikke mindst et par begreber med så forskelligartede størrelser som forventninger og mål.

Made in Denmark Feltets bedste på verdensranglisten 40. Thorbjørn Olesen, Danmark 45. Matthew Fitzpatrick, England 59. Eddie Pepperell, England 60. Thomas Pieters, Belgien 40. Matt Wallace, England 85. Yusaku Miyazato, Japan 86. Adrian Otaegui, Spanien 115. Gaganjeet Bhullar, Indien 116. Joachim B. Hansen, Danmark 122. Lucas Bjerregaard, Danmark 124. Dean Burmeister, Sydafrika 125. Lee Westwood, England 133. Martin Kaymer, Tyskland

Tag eksempelvis Thorbjørn Olesen, for hvem ugen helt sikkert kommer til at kredse om Ryder Cyp, selv om hans direkte kvalifikation har så gode betingelser, at det nærmest skal gå grueligt galt, altså for den danske hovedperson, mens to andre har chancen for at stå tilbage som den helt store vinder.

Kun hvis enten Matthew Fitzpatrick eller Eddie Pepperell vinder Made in Denmark, vil Thorbjørn Olesen blive skubbet væk fra fjerdepladsen på den Ryder Cup-liste, der giver direkte adgang til Europas hold til næste måneds prestigefyldte duel mod USA.

Jeg håber inderligt, at det går godt i denne her uge, og at det kunne være det spark i røven, jeg nok har brug for Morten Ørum Madsen

Skulle det ende med sejr til en af de to englændere, vil Thorbjørn Olesen alligevel kunne sikre sig pladsen med henholdsvis en 7.- eller 12.-plads. Eller med et af de fire wildcards, kaptajn Thomas Bjørn uddeler på onsdag, når turneringen på hans gamle hjemmebane er overstået.

To spillere på hjemmebane

Thomas Bjørn har allerede forudset, at Made in Denmark bliver en uge, han vil huske resten af sit liv. Et 47 år langt liv, der i forvejen indeholder en myriade af højdepunkter på alverdens golfbaner.

4 af turneringens 15 danskere gik sammen i en prøverunde i går. Morten Ørum Madsen (th. i blåt) ser Lucas Bjerregaard forberede sig på 1. tee, efter at tvillingerne Rasmus og Nicolai Højgaard har slået ud. Foto: Allan Nielsen

Morten Ørum Madsen er ’kun’ 30 år, men ser ligesom Thomas Bjørn frem til en fuldstændig unik oplevelse på en hjemmebane, han anslår, han har spillet omkring tusind runder på.

»Da jeg kom kørende herned i går, havde jeg lidt kriller i maven, for det er virkelig specielt. Det er meget få golfspillere forundt at få lov til at spille en European Tour-turnering på deres hjemmebane. Jeg er ikke bare vokset op her, men jeg kommer her hele tiden, når jeg er hjemme. Inde ved siden af hænger et net, som jeg har slidt et stort hul i i løbet af vinteren«, forklarede Morten Ørum Madsen i går i turneringens pressecenter, der er placeret ved siden et indendørs træningscenter, hvor European Tour i denne uge har opslået sit mobile kontor.