Williams-søstrene skal møde hinanden for 30. gang

Direkte sport i tv DR1 19.00 Fodbold: Danmark - Kroatien TV2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta - 6. etape 19.45 Ishockey: ZSC Lions - Aalborg Pirates TV3+ 19.15 Fodbold: FC Midtjylland - Malmö FF TV3 Sport 11.30 Golf: Made in Denmark TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 6'eren 18.30 Fodbold: FC København - Atalanta 20.30 Fodbold: Brøndby IF - Genk Eurosport 1 12.45 Cykling: La Vuelta - 6. etape 18.00 Tennis: US Open 04.00 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open 03.00 Tennis: US Open Vis mere

Tennis: Søstrene Serena og Venus Williams skal stå over for hinanden for 30. gang i en tennisturnering. Det bliver i tredje runde af grand slam-turneringen US Open i New York. Natten til torsdag slog Serena Williams tyskeren Carina Witthöft 6-2, 6-2, mens Venus Williams tidligere onsdag slog italieneren Camila Giorgi 6-4 og 7-5.

Fodbold: I går kunne vi i sportsdøgnet fortælle, at den hollandske fodboldklub Ajax og klubbens tre danske spillere, Lasse Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen Kristensen, har kvalificeret sig til Champions League. Men de bliver ikke eneste hollandske hold i verdens fineste klubturnering, for i går slog PSV Eindhoven hviderussiske BATE Borisov 3-0 og går dermed videre med en samlet score på 6-2. Det er første gang siden 2010, PSV kan se frem til Champions League-fodbold.

Tennis: Rafael Nadal gik tidligt i morges videre fra anden runde i US Open i New York. Den spanske tennisstjerne vandt 6-3, 6-4 og 6-2 og canadiske Vasek Pospisil.

Fodbold: En endnu større overraskelse i årets Champions League-gruppespil må siges at være FK Crvena Zvezda (på dansk det noget mere mundrette Røde Stjerne Beograd). Den serbiske klub spillede i går 2-2 ude mod østrigske Red Bull Salzburg, og efter 0-0 i første opgør, var det altså nok til at indløse en billet til Champions League.

Tennis: Caroline Wozniacki skal torsdag spille sin 2. runde-kamp mod ukrainske Lesia Tsurenko på den næststørste bane ved US Open, det nyrenoverede Louis Armstrong Stadium, som anden kamp på aftenprogrammet. Det vil desværre for danske tennisfans sige, at hun formentlig først kommer på banen kl. cirka 4 natten til fredag dansk tid. Franske Gaël Monfils åbner programmet med en kamp mod japanske Kei Nishikori, der er sat til at starte kl. 1 om natten dansk tid.

Fodbold: Også Benfica kan se frem til en række tirsdags- og onsdagskampe i løbet af efteråret, når Champions League-gruppespillet begynder. Efter 1-1 i første opgør ude mod græske PAOK kom de i går bagud efter et kvarter, men så skiftede de gear, og efter de 90 minutter var spillet, var stillingen 4-1 til Benfica.

Tennis: Andy Murray røg i nat ud i US Open, da han i anden runden tabte til spanske Fernando Verdasco med cifrene 5-7, 6-2, 4-6 og 4-6. Murray har været ramt af flere skader, og det var britens første grand slam-turnering i 14 måneder.