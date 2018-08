Deadline for landsholdsaftale i dag: Agger-reklame var afgørende for, at DBU mistede hovedsponsor. Nu presser lignende sager union og spillere Aflyste landskampe og potentielt dansk udelukkelse fra europæiske turneringer truer, hvis DBU og Spillerforeningen ikke kan enes om en ny landsholdsaftale.

FOR ABONNENTER De var glade tilbage i november 2017. Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen. Parterne kunne ikke kun fremvise en ny landsholdsaftale for kvindelandsholdet og U21-landsholdet efter måneders strid. En strid, der havde medført en aflyst EM-revanche mod Holland og et afbud til VM-kvalifikationskampen mod Sverige. Elitechef i DBU, Kim Hallberg, og Spillerforeningens direktør, Mads Øland, kunne tilmed berette, at afslutningen på kvindelandsholdskonflikten ville gøre det nemmere at få fornyet aftalen for mændene, der udløb 31.juli, fordi flere delelementer fra kvindeaftalen var mulige at overføre.