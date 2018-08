Mikkel Kessler og Mike Tyson mødes til talkshows i Danmark

Direkte sport i tv TV2 Sport 10.55 Cykling: La Vuelta - 6. etape TV3+ 11.00 Formel 1: Italiens Grand Prix - Træning 1 15.00 Formel 1: Italiens Grand Prix - Træning 2 TV3 Sport 11.30 Golf: Made in Denmark 20.30 Fodbold: AC Horsens - Vejle BK TV3 Max 20:30 Fodbold: Hannover 96 - Borrussia Dortmund Eurosport 1 18.00 Tennis: US Open 04:00 Tennis: US Open Eurosport 2 11.00 Cykling: La Vuelta - 7. etape 17:00 Tennis: US Open 03:00 Tennis: US Open Vis mere

Talkshow: De to tidligere boksere Mikkel Kessler og Mike Tyson mødes i efteråret i København, hvor de afholder to talkshows. Her vil de diskutere deres karriere og tidligere kampe, beretter Ritzau. Det kommer til at foregå 30. og 31. oktober og vil foregå i Cirkusbygningen i København og MCH Arena i Herning.

Ishockey: Aalborg Pirates var i går på udebane, da de mødte schwiziske ZSC Zürich. Det blev til et nederlag på 5-6 til Aalborg efter 5-5 i den ordinære spilletid. Det giver et enkelt point til Aalborg Pirates.

Fodbold: Nicklas Bendtner måtte udgå med en skade, da hans norske klub Rosenborg torsdag aften kvalificerede sig til Europa League. Bendtner startede inde, men med et kvarter igen gik han haltende fra banen. Rosenborg vandt 2-0 over Shkëndia og vinder samlet 5-1.

Tennis: Roger Federer avancerede fredag nat til tredje runde i grand slam-turneringen US Open i New York. Federer stod over for franske Benoît Paire og vandt i tre sæt med cifrene 7-5, 6-4, 6-4. Federer skal i tredje runde møde Nick Kyrgios.

Fodbold: FCK kvalificerede sig torsdag aften til Europa League med en sejr over Atalanta. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted klokken 13, og FCK er placeret i andet seedinglag. Dermed undgår de modstanderne AC Milan, Celtic, Marseille og Genk.

Fodbold: FC Midtjylland-træner Jess Thorup forventer et salg af offensiv-profilen Mikkel Duelund, inden transfervinduet lukker i nat. På et spørgsmål fra Ritzau om, om Thorup forventer at se Duelund til træning lørdag svarer Thorup:

»Nej, det gør jeg nok ikke. Der har været forlydender om, at der er noget undervejs, men så længe det ikke er på plads, kan jeg ikke sige mere«.

Thorup var heller ikke med i truppen, da FC Midtjylland i går tabte 0-2 til Malmö FF i Europa League-kvalikifationen.

Fodbold: Den danske landsholdsspiller Lukas Lerager lagde op til et mål i går, da hans klub Bordeaux slog Gent 2-0 og kvalificerede sig til Europa League. Efter blot 10 minutter spillede Lerager holdkammeraten Francois Kamano fri, og Kamano sparkede sit franske hold i front. I anden halvleg fordoblede Jimmy Brian føringen.