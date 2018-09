Dansker ligner en færdig mand i tysk storklub

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: Odense-København (k) TV 2 Sport 14.30 Cykling: La Vuelta, 8. etape 18.25 Badminton: Spain Open TV3+ 15.00 Formel 1: GP Italien, kvalifikation 18.30 Fodbold: Manchester C.-Newcastle TV3 Sport 10.30 Formel GP3: GP Italien 12.00 Formel 1: GP Italien, træning 13.05 Golf: Made in Denmark 16.00 Fodbold: SønderjyskE-Hobro TV3 Max 13.15 Fodbold: Lyngby-Viborg 16.00 Fodbold: Chelsea-Bournemouth 18.30 Fodbold: Millwall-Swansea 6'eren 13.30 Fodbold: Leicester-Liverpool Eurosport 1 14.30 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 17.30 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open Vis mere

Fodbold: Frederik Sørensen ligner en færdig mand i 1. FC Köln, som han har spillet for siden 2015. Den tyske klub rykkede sidste sæson ud af Bundesligaen, og ifølge den Bild forsøgte den danske stoppers agenter derefter at få ham til en ny klub. Dette er ikke lykkes, og han indgår nu ifølge avisen ikke i træner Markus Anfangs planer. Frederik Sørensen har endnu ikke fået spilletid i den nye sæson og har end ikke siddet på bænken. Ifølge Anfang får Frederik Sørensen lov til at træne med truppen og holde sig i form, så han kan blive solgt i vinterens transfervindue. Frederik Sørensen fik sidste år debut på det danske landshold.

Golf: Joachim B. Hansen kom i fokus, da han var på banen i Made in Danmark. Ikke så meget fordi danskeren gør sig gældende i toppen, men fordi han ramte bolden perfekt på 7. hul. Så perfekt, at den strøg direkte i hul til et trods alt sjældent hole in one.

Motorsport: Kvalifikationen til det italienske formel 1-grandprix på Monza kan blive en tæt duel mellem de to førende i VM-serien, Lewis Hamilton (Mercedes) og Sebastian Vettel (Ferrari), bedømt på 3. og sidste frie træning. Sebastian Vettel var her blot 8 hundrededele af et sekund hurtigere end Hamilton, mens Kimi Räikkönen i den anden Ferrari var 3. hurtigst. Kevin Magnussen (Haas) sluttede helt fremme som nr. 6 - 1,5 sekunder langsommere end Vettel - og det giver løfter om en fin startplacering til danskeren. Den anden Haas-kører, Romain Grosjean, var 10. hurtigst.

Vettel on top heading into qualifying



But Hamilton is hot on his tail! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/5ZuZIcMyA6 — Formula 1 (@F1) 1. september 2018

Bueskydning: Tanja Jensen vandt bronze ved EM i Polen i disciplinen compund, da hun besejrede franskmanden Dophie Dodemont 146-144. Senere lørdag skylder Maja Jager om guld i den olympiske recurvedisciplin.

Tennis: Den danske junior Hannah Viller Møller har fået en god start på kvalifikationsturneringen til US Open. Fredag vandt hun 6-1, 6-3 over polske Stefania Rogozinska Dzik i 1. runde. Næste modstander er russiske Anastasia Tikhonova, der er 17 år ligesom danskeren. Clara Tauson er kvalificeret til juniorrækken.

Fodbold: AC Horsens har forstærket truppen ved at hente tre spillere på transfervinduets sidste dag. Angriberen Kasper Junker kommer til Horsens fra AGF, backen Michael Lumb er hentet i Lyngby, mens stopperen Sonni Nattestad skifter fra norske Molde.

Fodbold: AGF har fundet en ny angriber, der skal gøre gøre livet surt for modstanderne i Superligaen. Han hedder Ryan Mmaee. AGF bekræfter i en pressemeddelelse, at Mmaee hentes til klubben fra Standard Liege på en lejekontrakt, der gælder for resten af sæsonen. AGF har desuden en købsoption på Mmaee.

Fodbold: Esbjerg har været sydpå for at hente en forstærkning til offensiven. Den er nu kommet i form af den 25-årige kantspiller Adnane Tighadouini, der tager et år i det vestjyske på en lejeaftale. Tighadouini spillede i sidste sæson i Twente, hvor han fik 27 kampe i alle turneringer.

Fodbold: Forsvarsspilleren Lukas Talbro nåede ikke at runde de 20 år, før han vendte hjem fra sit udlandseventyr i den engelske fodboldklub Brentford. FC Nordsjælland bekræfter på sin hjemmeside, at klubben har hentet Talbro og givet ham en etårig aftale. Talbro skiftede i 2016 fra OB til Brentford.

Fodbold: Hobro har lejet 20-årige Collins Tanori Manchester City for resten af sæsonen. Tanori spiller på midtbanen.

Fodbold: Det lignede en pointdeling mellem AC Milan og AS Roma i den italienske Serie A, da det stod 1-1 langt inde i kampens overtid. Men den indskiftede Milan-angriber Patrick Cutrone ville det anderledes og scorede det afgørende 2-1-mål fem minutter inde i overtiden.