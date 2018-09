Dansker sender bolden i hul med et enkelt slag

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: Odense-København (k) TV 2 Sport 14.30 Cykling: La Vuelta, 8. etape 18.25 Badminton: Spain Open TV3+ 15.00 Formel 1: GP Italien, kvalifikation 18.30 Fodbold: Manchester C.-Newcastle TV3 Sport 10.30 Formel GP3: GP Italien 12.00 Formel 1: GP Italien, træning 13.05 Golf: Made in Denmark 16.00 Fodbold: SønderjyskE-Hobro TV3 Max 13.15 Fodbold: Lyngby-Viborg 16.00 Fodbold: Chelsea-Bournemouth 18.30 Fodbold: Millwall-Swansea 6'eren 13.30 Fodbold: Leicester-Liverpool Eurosport 1 14.30 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 17.30 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open Vis mere

Golf: Joachim B. Hansen kom i fokus, da han var på banen i Made in Danmark. Ikke så meget fordi danskeren gør sig gældende i toppen, men fordi han ramte bolden perfekt på 7. hul. Så perfekt, at den strøg direkte i hul til et trods alt sjældent hole in one.

Motorsport: Kvalifikationen til det italienske formel 1-grandprix på Monza kan blive en tæt duel mellem de to førende i VM-serien, Lewis Hamilton (Mercedes) og Sebastian Vettel (Ferrari), bedømt på 3. og sidste frie træning. Sebastian Vettel var her blot 8 hundrededele af et sekund hurtigere end Hamilton, mens Kimi Räikkönen i den anden Ferrari var 3. hurtigst. Kevin Magnussen (Haas) sluttede helt fremme som nr. 6 - 1,5 sekunder langsommere end Vettel - og det giver løfter om en fin startplacering til danskeren. Den anden Haas-kører, Romain Grosjean, var 10. hurtigst.

Bueskydning: Tanja Jensen vandt bronze ved EM i Polen i disciplinen compund, da hun besejrede franskmanden Dophie Dodemont 146-144. Senere lørdag skylder Maja Jager om guld i den olympiske recurvedisciplin.

Tennis: Den danske junior Hannah Willer Møller har fået en god start på kvalifikationsturneringen til US Open. Fredag vandt hun 6-1, 6-3 over polske Stefania Rogozinska Dzik i 1. runde. Næste modstander er russiske Anastasia Tikhonova, der er 17 år ligesom danskeren. Clara Tauson er kvalificeret til juniorrækken.

Fodbold: AC Horsens har forstærket truppen ved at hente tre spillere på transfervinduets sidste dag. Angriberen Kasper Junker kommer til Horsens fra AGF, backen Michael Lumb er hentet i Lyngby, mens stopperen Sonni Nattestad skifter fra norske Molde.

Fodbold: AGF har fundet en ny angriber, der skal gøre gøre livet surt for modstanderne i Superligaen. Han hedder Ryan Mmaee. AGF bekræfter i en pressemeddelelse, at Mmaee hentes til klubben fra Standard Liege på en lejekontrakt, der gælder for resten af sæsonen. AGF har desuden en købsoption på Mmaee.

Fodbold: Esbjerg har været sydpå for at hente en forstærkning til offensiven. Den er nu kommet i form af den 25-årige kantspiller Adnane Tighadouini, der tager et år i det vestjyske på en lejeaftale. Tighadouini spillede i sidste sæson i Twente, hvor han fik 27 kampe i alle turneringer.

Fodbold: Forsvarsspilleren Lukas Talbro nåede ikke at runde de 20 år, før han vendte hjem fra sit udlandseventyr i den engelske fodboldklub Brentford. FC Nordsjælland bekræfter på sin hjemmeside, at klubben har hentet Talbro og givet ham en etårig aftale. Talbro skiftede i 2016 fra OB til Brentford.

Fodbold: Hobro har lejet 20-årige Collins Tanori Manchester City for resten af sæsonen. Tanori spiller på midtbanen.

Fodbold: Det lignede en pointdeling mellem AC Milan og AS Roma i den italienske Serie A, da det stod 1-1 langt inde i kampens overtid. Men den indskiftede Milan-angriber Patrick Cutrone ville det anderledes og scorede det afgørende 2-1-mål fem minutter inde i overtiden.