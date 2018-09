Efter 30 eagles og 1.133 birdies: Joachim B. Hansen laver turneringens første hole-in-one. Thorbjørn Olesen leverede sin hidtil bedste runde og kravler op ad ranglisten i Made in Denmark.

I de første to dages spil af European Tour-turneringen Made in Denmark i Silkeborg blev der lavet 30 eagles og 1.133 birdies af de 147 spillere. Men ingen hole-in-ones.

Den kom på tredjedagen, da Joachim B. Hansen på 6. hul tog bestik af situationen sammen med sin caddie, Thomas Søby.

»Vi havde 126 meter, cirka, og blev enige om, at pitchingwedgen ville spinne for meget, så vi slog et lille 9-jern lige over pinden. Den landede 5-6 meter lang og så spandt den tilbage og så forsvandt den bare. Det er en superfed følelse«, forklarede Joachim B. Hansen om slaget, som han nu har prøvet før.

»Jeg har lavet hole-in-one seks gange før, og det er kun den ene, der ikke har været i en turnering«, fortæller Joachim B. Hansen, der er i gang med en fremragende sæson på Challenge Tour, hvor han har vundet to turneringer, fører pengelisten og er sikker på at generhverve rettet til næste sæson at spille fast på European Tour.

Olesen bliver bedre og bedre

Efter runder i 72, 70 og 71 tilhører Joachim B. Hansen den bløde mellemvare i dette års turnering i Silkeborg, hvor Thorbjørn Olesens score derimod peger i en anretning.

Efter 73 og 69 de to første dage, leverede Thorbjørn Olesen en runde i 67 slag efter en bogey på 2. hul og dernæst birdies på 7., 8., 10., 11., 12. og 16.

Det betyder naturligvis et avancement i stillingen, hvilket lige akkurat var og er ambitionen med både dagens og morgendagens runde.

»Det var tæt på at være godt. Jeg har stadig 2-3 dårlige drives, men det var bedre end de første to dage, og kan jeg lige få styr på det sidste, bliver det rigtig godt«, sammenfattede Thorbjørn Olesen sin runde.

Coolness vækker anerkendelse

Inden havde var han blevet interviewet til tv-stationen Sky Sport, der lige skulle høre, hvor meget 7.-pladsen, der ville garantere ham en plads på det europæiske Ryder Cup-hold, fylder i Thorbjørn Olesens hoved.

»Ingenting. Jeg koncentrerer mig om Made in Denmark og om at gøre det bedst muligt«, svarede Thorbjørn Olesen med en coolness, der fik intervieweren til at prikke lidt til udsigterne frem mod søndagens Ryder Cup-afgørelse.

Uden held.

Thorbjørn Olesen gled behændigt uden om velmente stikpiller, så intervieweren måtte overgive sig med et klap på skulderen og et 'great response' til den efterhånden medievante dansker, der tackler opmærksomheden og den massive tilskuerinteresse på imponerende vis.