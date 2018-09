Dansker bliver for fjerde gang på kort tid fritstillet af NFL-klub

Direkte sport i tv DR3 14.00 E-Sport: Dreamhack Stockholm - Semifinale 18.00 E-Sport: Dreamhack Stockholm - Finale TV 2 Sport 11.40 Cykling: La Vuelta - 9. etape 19.30 Håndbold: GOG-Skjern (m) TV3+ 15.10 Formel 1: Italiens Grand Prix 20.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland TV3 Sport 12.30 Golf: Made in Denmark 18.00 Fodbold: AGF-Vendsyssel 23.30 Motorsport: Nascar Bojangles' Southern 500 TV3 Max 21.00 Fodbold: Monaco-Marseille 6'eren 14.30 Fodbold: Cardiff-Arsenal 17.00 Fodbold: Burnley-Manchester U Canal9 16.00 Fodbold: Esbjerg-F.C. København Eurosport 1 12.00 Cykling: Vuelta a España 18.00 Tennis: US Open 01.15 Tennis: US Open Eurosport 2 11.00 Motocross: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Randers FC-AaB 17.00 Tennis: US Open 01.00 Tennis: US Open Vis mere

Amerikansk fodbold: Heller ikke i Denver Broncos lykkedes det Andreas Knappe at sikre sig en kontrakt med et hold i NFL. Broncos har fritstillet danskeren, der ikke formåede at komme med i klubbens trup på 53 spillere. Den 27-årige dansker har tidligere uden held forsøgt sig i Atlanta Falcons, Washington Redskins og Indianapolis Colts.

Amerikansk fodbold: Khalil Mack skifter fra Oakland Raiders til Chicago Bears i den amerikanske NFL-liga. Mack har skrevet under på en seksårig kontrakt, der skulle gøre ham til den bedst betalte spiller i NFL's historie. 141 millioner dollars står forsvarsspilleren til at tjene.

Ishockey: De danske mestre fra Aalborg fik to point med hjem fra Wien efter opgøret i Champions League mod Vienna Capitals. Nordjyderne vandt kampen 3-2 efter overtid. Thomas Spelling med matchvinder.

Speedway: Den danske juniorkører Martin Steen Hansen var ude for et alvorligt styrt under en træning i Grindsted lørdag, oplyser hans team på Facebook ifølge Ritzau. »Han ligger lige nu i kunstig koma, da der er et par mindre blødninger i hjernen. Derudover har han fået fire brud i ryggen«, skriver teamet bag den unge speedwaykører på Facebook.

Fodbold: Hatem Ben Arfa skifter Paris Saint-Germain ud med Rennes, der har lejet franskmanden i hovedstadsklubben. Det skriver Rennes på sin hjemmeside. 31-årige Ben Arfa var blevet til overs i PSG, hvor han de sidste to sæsoner kun har spillet 23 kampe. Franskmanden har en fortid i engelske Newcastle og Hull og er desuden noteret for 15 landskampe.