Brøndby-træner: Spillerne vælter sig i penge til op over begge ører

Direkte sport i tv TV3 Sport 20.30 Speedway: Premiership Eurosport 1 14.30 Cykling: Tour of Britain 17.00 Tennis: US Open 01.15 Tennis: US Open Eurosport 2 17.00 Tennis: US Open 01.00 Tennis: US Open

Fodbold: Brøndbys tyske cheftræner Alexander Zorniger skyder på de danske landsholdsspillere og deres repræsentanter i Spillerforeningen i den verserende landsholdskonflikt. »At spille for dit land er det største, du kan. Uanset om det er for Tyskland eller Danmark. Det kan ikke handle om penge, for spillerne vælter sig i penge til op over begge ører i forhold til normale personer«, siger Zorniger ifølge Ritzau. »Hvis man følger nogle andre, som har andre interesser end at spille for Danmark, så følger man helt sikkert de forkerte personer«, siger Brøndby-træneren med henvisning til Spillerforeningen.

Fodbold: FC Midtjyllands træner Jess Thorup er mindre bombastisk omkring landsholdskonflikten. »Jeg har det meste af min information gennem medierne, så jeg ved ikke 100 procent, hvor stridspunkterne er lige nu... Jeg synes bare, at det er ærgerligt for dansk fodbold - også for vores image udadtil; at vi ikke kan blive enige om de her ting. Vi er så lille et land, og det kan simpelthen ikke være rigtigt«, siger han ifølge Ritzau.

Fodbold: 35-årige Yaya Toure fortsætter karrieren i Olymopiakos i Grækenland. Ivorianeren havde stor succes i Piræus-klubben, inden karrieren for alvor tog fart med skiftet til Monaco i 2006, hvorfra turen gik videre til FC Barcelona og Manchester City.

Tennis: Argentineren Juan Martin del Potro (seedet 3) er videre til kvartfinalen ved US Open efter sejr mod den 20.-seedede kroat Borna Coric. Del Potro vandt 6-4, 6-3, 6-1.

Tennis: Den forsvarende mester Sloane Stephens (seedet 3) holder kursen mod et titelforsvar i US Open i New York. Efter sejr i 4. runde over den 15.-seedede belgier Elise Mertens skal amerikaneren nu op mod lettiske Anastasija Sevastova.

Fodbold: Oprykkerholdets SD Huescas Juan Camilo Hernandez sendte chokbølger gennem Camp Nou, da han scorede til 0-1 i 3. minut, men derefter satte Barcelona-mandskabet tinge på plads. Eftertrykkeligt, må man sige. For Lionel Messis udligning blev kampens første Barcelona-mål, mens Luis Suarez' straffesparksscoring i tillægstiden var det ottende. 8-2 sluttede La Liga-opgøret.

Fodbold: FC Nordsjælland fik bronze i sidste sæsons Superliga, men noget tilsvarende sker næppe i denne sæson, vurderer træner Kasper Hjulmand. Holdet er endnu for urutineret, vurderer han overfor Ritzau. »Det vil være fuldstændigt urealistisk at forvente. Hvis man skal se objektivt på vores trup, er der ingen tvivl om, at der er potentiale. Men jeg synes, det ville være meget at forvente, at vi skal kunne gøre os gældende i medaljestriden«, siger Kasper Hjulmand.