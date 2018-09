Formanden til spillerne: Acceptér tilbuddet, vi vil ikke forhandle

Fodbold: Spillerne på landsholdet skal acceptere det tilbud for vilkårene, DBU (Dansk Boldspil-Union) har fremsat, hvis de vil spille Nations League-kampen mod Wales på søndag, for der vil ikke blive tale om forhandlinger. Det fastslog DBU-formand Jesper Møller i går i Viborg, hvor han overværede kvindelandsholdet tabe 1-0 til Sverige, inden han i dag flyver til Bratislava for at se Slovakiet mod det alternative danske landshold. »Vi har fra bestyrelsens side sagt, at så længe der spilles fodbold, så forhandler vi ikke. Der er givet et tilbud, som jeg håber, at spillerne vil tænke godt og grundigt over. Hvis ikke spillerne kan acceptere det tilbud, så har vi en alvorlig situation igen på søndag, for tilbuddet bliver ikke anderledes«, siger Jesper Møller.

Tennis: Da kampene i US Open-juniorrækkerne tirsdag blev genoptaget efter en længere varmepause, vandt Clara Tauson med sin italienske makker Elisabetta Cocciaretto 1. runde-kampen mod ungarske Adrienn Nagy og Maria Gabriela Rivera Corado fra Guatemala. Sejrscifrene blev 6-1, 6-4. I 2. runde kan Tauson igen sige goddag til Viktoria Kanapatskaya, som hun vandt over i 1. runde i single. Hviderusseren vandt sammen med sin rumænske makker Selma Stefania Cadar ligeledes i to sæt. Tauson er også med i single, hvor hun i 2. runde onsdag skal møde ukrainske Dasha Lopatetskaya.

Fodbold: For anden gang i år har målmanden Stina Lykke indstillet sin landsholdskarriere. Siden det skete i foråret lod hun sig overtale til at spille de to netop afviklede VM-kvalifikationskampe mod Kroatien og Sverige, men efter tirsdagens 1-0-nederlag i Viborg, meddelte målmanden, at de forestående playoffkampe bliver uden hende. Fredag trækkes der lod til playoffkampene, hvor Holland, Belgien og Schweiz er de øvrige deltagere.

Fodbold: Først fyrede FC Roskilde i søndags Rasmus Monnerup som cheftræner, så blev assistenttræneren Bo Storm forfremmet til ny cheftræner, men to dage senere sagde han op. »Bo havde en meget stor tro på den måde, som Rasmus gjorde tingene på og gudskelov for det. Men vi må jo også erkende, at det, vi gjorde under Rasmus, ikke er lykkedes. Så vi snakkede om, at vi var nødt til at ændre nogle ting, og så valgte Bo at sige, at han skulle være tro mod sig selv, og at han meget gerne ville gøre det lidt på samme måde som Rasmus, og jeg synes, vi skulle gøre noget andet«, forklarer klubbens sportschef Anders Theil til bold.dk.

Golf: Når Thorbjørn Olesen om et par uger skal spille Ryder Cup med Europa mod USA, bliver den tidligere verdensetter Tiger Woods en af de potentielle modstandere. Tiger Woods var nemlig blandt de tre, der i går fik tildelt et wildcard til holdmatchen af USA's holdkaptajn, Jim Furyk. De to andre gik til Phil Mickelson og Bryson DeChampbeau, mens det fjerde wildcard først uddeles på mandag. Europas kaptajn, Thomas Bjørn, sætter i eftermiddag navn på de fire, der skal være holdkammerater med Thorbjørn Olesen og de andre europæer.

Fodbold: Efter at have stået i spidsen for Colombia under de to seneste VM-slutrunder har argentinskfødte Jose Pekerman sagt op som landstræner i det sydamerikanske land, hvor han har haft ansvaret for landsholdet i seks år. 69-årige Pekerman er nævnt som en mulig landstræner i Argentina og Mexico, hvor jobbet også er ledigt.