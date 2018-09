Irlands landstræner vil have Uefa til at reagere over for Danmark

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 14.30 Cykling: Vuelta a España, 12. etape 19.30 Ishockey: Aalborg-Wien TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold: Philadelphia-Atlanta TV3 Sport 19.30 Fodbold: AB-OB 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Frankrig Eurosport 1 14.30 Cykling: Vuelta a España, 12. etape 18.00 Tennis: US Open Eurosport 2 14.00 Cykling: Tour of Britain 20.45 Fodbold: Wales-Irland Vis mere

Fodbold: Hvis Danmark atter på søndag i Aarhus stiller op mod Wales uden de bedste landsholdsspillere, bør Uefa, Det Europæiske Fodboldforbund, gribe ind. Det mener Martin O'Neill, der som landstræner for Irland er i samme gruppe som Danmark og Wales i den nystartede Nations League. »Uefa bliver nødt til at reagere på en eller anden måde. Hvis det udvikler sig på denne måde, så vil der bestemt være en grad af urimelighed over det«, siger Martin O'Neill til BBC.

Fodbold: Efter at have ophævet sin kontrakt med Helsinki IFK i den næstbedste finske række har 22-årige Casper Olesen skrevet en 1-årig kontrakt med Thisted FC i 1. division. Casper Olesen har spillet i Superligaen for Sønderjyske.

Håndbold: Efter nederlag i de tre første kampe vandt Skjerns danske mestre 27-24 over Mors-Thy, men det var en sejr med omkostninger, da både Kasper Søndergaard og nytilkomne Thomas Mogensen udgik med skader i første halvleg. »Det gør pokkers ondt lige nu. Skulderen er træt og øm, men jeg håber, at den bare har fået et ordentlig tryk. Om et par dage har vi et bedre indtryk af situationen«, siger Thomas Mogensen til Skjerns hjemmeside.

Fodbold: Emmanuel Ogude scorede seks af målene, da Vendsyssel FF vandt 9-1 over det jyske serie 1-hold Egen UI i første runde af den danske pokalturnering. Endnu større vandt Esbjerg, da det med 4 mål af Yuri Yakovenko blev 11-1 over Hørsholm-Usserød fra den sjællandske serie 1.

Fodbold: Brentford har adskillige danske spillere tilknyttet deres ungdomshold, men nu er 19-årige Mads Bech Sørensen forfremmet til klubbens trup i Championship, hvor også VM-spilleren Henrik Dalsgaard og Emiliano Marcondes er tilknyttet.