Dortmunds unge dansker scorer 4 mål i træningskamp Wesley Sneijder får en usædvanlig afsked og Nicole Broch Larsen må spille golf med lånte kontaktlinser.

Fodbold: Jacob Bruun Larsen har endnu sin sæsondebut for Borussia Dortmund til gode, men den 19-årige dansker viste sig fornemt frem, da Bundesligaklubben brugte landsholdspausen på en træningskamp mod VfL Osnabrück fra 3. Bundesliga. Foran 9.563 tilskuere vandt Dortmund 6-0 og Jacob Bruun Larsen brillerede med et vaskeægte hattrick på 17 minutter, da han scorede kampens første tre mål i første halvleg og yderligere efter 41 minutter scorede til 5-0.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 13. etape 6'eren 20.45 Fodbold: Italien-Polen Kanal5 18.00 Fodbold, U21: Danmark-Finland Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 13. etape 19.00 Fodbold, U21: Tyskland-Mexico 22.00 Tennis: US Open Eurosport 2 14.30 Cykling: Tour of Britain 18.00 Tennis: US Open 20.00 Cykling: GP Quebec 20.45 Fodbold: Tyrkiet-Rusland Vis mere

Golf: Nicole Broch Larsen leverede en usædvanlig indsats, da hun indledte Lacoste Ladies Open de France med en runde i 70 slag. Den danske OL-deltager måtte nemlig gennemføre runden med både lånte køller og lånte kontaktlinser. Nicole Broch Larsen blev ramt af rejsekaos på turen fra Portland til København og så videre via Amsterdam til Bordeaux, så hun kom frem uden hverken udstyr eller bagage. Så hun måtte i proshoppen og leje et nyt golfsæt, som blev suppleret med et par af landsmanden Nanna Koerstz Madsens jern, og så lånte hun et sæt kontaktlinser af svenskeren Camilla Lennarth. »De har ikke helt samme styrke, så jeg kunne ikke se bolden på green fra 150 meter«, forklarer Nicole Broch Larsen i en pressemeddelse. Hun er 6 slag efter den førende svensker, 17-årige Julia Engström, og 1 slag efter Nanna Koerstz Madsen, der er på en delt 13.-plads.

Fodbold: Diego Maradona har fået nyt job som træner - i den næstbedste mexicanske række. Dorados har ansat den 57-årige legende, der tidligere har været argentinsk landstræner. »I mine samtaler med ham har han været meget begejstret for at komme her. Det var helt ærligt lettere at overtale ham, end jeg har regnet med«, siger Dorados præsident, Jorgealberto Hank Inzunza, ifølge ESPN.

Fodbold: Hollands 2-1-sejr over Peru på Amsterdam Arena blev en bevæget afsked med Wesley Sneijder, der spillede sin 134. og sidste kamp i en 15 år lang landsholdskarriere. Sneijder blev under stor hyldest udskiftet efter 62 minutter, men efter kampen blev han placeret midt på banen i en sofa sammen med en kone og deres to børn, hvorefter han blev præsenteret for en en lang stribe afskedshilsener fra tidligere holdkammerater og trænere. Memphis Depay scorede begge Hollands mål, efter Pedro Aquino havde bragt Peru foran efter 13 minutter.

Golf: Efter deres deltagelse i Made in Denmark i Silkeborg er de 17-årige tvillinger Rasmus og Nicolai Højgaard rejst til Irland, hvor sammen med John Axelsen udgør det danske hold ved Eisenhower Trophy, der er at betragte som verdensmesterskabet for amatørhold. To af de tre spilleres scorer tæller, og John Axelsen har de to første dage været bedste dansker med runder i 64 og 69 slag. Det gav en dansk føring efter førstedagen, men efter to runder er Danmark på en delt andenplads, 1 slag efter New Zealand, ligesom Axelsen individuelt er næstbedst efter Sadom Kaewkanjana fra Thailand. Turneringen afvikles for 31. gang og Danmarks eneste medalje er sølvet i 2010, da Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen og Morten Ørum Madsen udgjorde holdet.

Fodbold: Et jordskælv på øen Hokkaido, der har kostet mindst 9 mennesker livet, har betydet, at Japan har aflyst fredagens kamp i Kirin Cup Challenge mod Chile.