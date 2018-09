DBU melder om udsolgt til kampen mod Wales

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: BSV-Skjern (m) TV 2 Sport 12.40 Cykling: La Vuelta – 14. etape 19.00 Ishockey: Aalborg-Zürich TV3 Sport 13.25 Roadracing: Italiens GP, kval. 16.00 Fodbold: Blackpool-Bradford 18.55 Speedway: Sloveniens Grand Prix 22.00 Boksning: Amir Khan-Sam. Vargas TV3 Max 18.05 Håndbold: Flensburg-H.-Kiel (m) 6'eren 18.00 Fodbold: Schweiz-Island 20.45 Fodbold: England-Spanien Eurosport 1 12.45 Cykling: Vuelta a España 18.00 Tennis: US Open 22.00 Tennis: US Open Eurosport 2 13.00 Klatring: VM (k) 15.00 Fodbold: Nordirland-Bosnien 16.00 Cykling: Tour of Britain 17.00 Roadracing: UK mesterskaber 18.00 Fodbold: Finland-Ungarn 20.45 Fodbold: Estland-Grækenland Vis mere

Fodbold: Når Danmark søndag møder Wales i Nations League bliver det foran et udsolgt stadion i Aarhus. Det meddeler Dansk Boldspil-Union på twitter. Det betyder at 19.000 tilskuere vil være på plads.

Fodbold: Foran over 70.000 tilskuere sagde den mangeårige Borussia Dortmund-målmand, Roman Weidenfeller fredag aften farvel med en opvisningskamp med og mod tidligere holdkammerater. 38-årige Weidenfeller var med til at vinde verdensmesterskabet i 2014, og gennem 349 kampe for Dortmund vandt han blandt andet to tyske mesterskaber og to pokalturneringer.

Dødsfald: Den tidligere olympiske guldvinder for Danmark Kurt Helmudt er død. Det bekræfter familien overfor Ekstra Bladet lørdag, skriver Ritzau. Roeren blev 74 år gammel. Kurt Helmudt vandt OL-guld i Tokyo i 1964 i firer uden styrmand sammen med Erik Petersen, John Hansen og Bjørn Hasløv. Både Ekstra Bladet og B.T. kårede det til årets danske idrætspræstation. Tidligere samme år vandt besætningen EM-sølv, hvilket gav adgang til legene.

Motorsport: For 4. gang i denne sæson vandt Mick Schumacher en af deling i kampen om det europæiske formel 3-mesterskab. Legendariske Michael Schumachers søn vandt det første af weekendens tre løb på Nürburgring i hjemlandet, og han kravlede dermed op på anden pladsen i den samlede stilling. Weekendens to øvrige løb køres søndag.

Cykling: Christopher Juul-Jensen styrtede og slog sig gevaldigt i fredagens canadiske World Tour-løb, GP Québec. Efter løbet sendte hans hold, Michelton-Scott, ham til røntgenundersøgelse og kunne et par timer senere konstatere, at styrtet som frygtet havde kostet et brækket kraveben.

Fodbold: Når Holland 13. oktober møder Tyskland i Nations League er der planlagt en storstilet afsked med de tidligere landsholdsspillere Rafael van der Vart og Dirk Kuyt. Den nuværende Esbjerg-spillere, 35-årige van der Vart, nåede 109 landskampe for Holland, mens Kuyt optrådte 104 gange på landsholdet. Forleden blev Wesley Sneijder som tak for sin indsats gennem 134 landskampe for Holland udnævnt til Bondsritter - en ærestitel.

Roning: Ni danske både er til start, når VM indledes i Bulgarien søndag. »Vi tager udgangspunkt i, at vi har kvalificeret en del både i A-finaler ved sæsonens World Cupper, og vi forventer nogle af dem kan gøre det samme her ved VM i Plovdiv. Vi har da også gode forhåbninger om, at der kan komme et par medaljer til dansk roning«, siger sportschef Finn Trærup-Hansen i en pressemeddelelse.

Fodbold: I sin første kamp om point som italiensk landstræner kunne Roberto Mancini notere sig et uafgjort 1-1-resultat mod Polen. I Nations League-kampen i Bologna var Polen længe på sejrskurs efter at Piotr Zielinski i 1. halvleg havde bragt gæsterne foran. Et kvarter før tid sikrede Jorginho dog Italien det ene point, da han udlignede på straffespark.