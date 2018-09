Analyse: Tre pladser skal have nye faste ejermænd efter VM Åge Hareide ser tre positioner, hvor han dette efterår skal finde svar på, hvem der bliver fast del af startopstillingen.

FOR ABONNENTER

Advarsel. Denne artikel kommer ikke til at nævne ordet konflikt mere end denne ene gang. For der skal rent faktisk også spilles en fodboldkamp på søndag i Aarhus. Endda mellem de bedste spillere fra Wales og de bedste fra Danmark. Nations League-kampen er det første vigtige opgør for det rigtige landshold efter sommerens VM-slutrunde. Afslutningen på sådan en slutrunde medfører typisk også karrierestop og ændringer i startopstillingen på det hold, som kvalificerede sig til slutrunden.