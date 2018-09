17-årige tvillinger bidrager til Danmarks første VM-guld i golf

Golf: For første gang nogen sinde har Danmark vundet Eisenhower Trophy, der er at betragte som verdensmesterskabet for amatørhold. Holdet bestående af de 17-årige tvillinger Nicolai og Rasmus Højgaard samt 20-årige John Axelsen, der med en score på 39 slag under par vandt 1 slag foran USA. Turneringen i Irland afvikles over fire runder, hvor de to bedste af de tre spilleres score hver dag er tællende. Axelsen var bedste dansker de første to dage, men tvillingernes resultater talte de to sidste dage. Danmarks hidtil bedste resultat ved VM er fra 2010, da det blev sølv til en trio bestående af de seneste European Tour-spillere Lucas Bjerregaard, Morten Ørum Madsen og Joachim B. Hansen. USA har vundet VM 15 gange, blandt andet i 1994, da Tiger Woods var en del af holdet.

Direkte sport i tv Mandag TV 2 Sport 12.50 Mountainbike: VM – downhill (k) 15.00 Cykling: La Vuelta – 15. etape TV3+ 22.15 Amerikansk fodbold:<QL> Carolina-Dallas 2.20 Amerikansk fodbold: <QL>Green Bay-Chicago TV3 Sport 13.45 Fodbold: Viborg-Næstved 18.30 Amerikansk fodbold: New England-Houston TV3 Max 13.30 Håndbold: Hannover-Minden (m) 16.00 Håndbold: Melsungen-Leipzig (m) 19.30 Motorsport: Nascar Big Machine Vodka Brickyard 400 6’eren 20.45 Fodbold: Frankrig-Holland Kanal 5 18.00 Fodbold: Danmark-Wales Eurosport 1 12.00 Skihop: Summer Grand Prix 15.00 Cykling: Vuelta a España 19.00 Tennis: US Open 22.00 Tennis: US Open – finale (m) Eurosport 2 11.00 Atletik: Great North-Run 13.00 Klatring: VM 15.00 Fodbold: Ukraine-Slovakiet 16.45 Cykling: Tour of Britain 18.00 Fodbold: Bulgarien-Norge 20.15 Cykling: GP Montreal 20.45 Fodbold: Tyskland-Peru Vis mere

Fodbold: Harry Maguire har forlænget sin kontrakt med Leicester til 2023. Den 25-årige forsvarsspiller blev efter sit skifte fra Hull kåret som årets spiller i klubben i sin første sæson og blev udtaget til Englands VM-trup, der nåede semifinalen. Maguire forbliver således holdkammerat med den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, der ligeledes har forlænget sin kontrakt frem til 2023.

Håndbold: Det hollandske håndboldforbund har tilknyttet endnu en dansker til staben omkring kvindelandsholdet, når cheftræner Helle Thomsen får den dobbelte OL-guldvinder Lene Rantala som målmandstræner. De to trænere er til daglig modstandere i den norske liga, hvor Helle Thomsen er træner for Molde og Rantala er assistenttræner for Larvik.

Amerikansk fodbold: Lige inden NFL-sæsonen åbner har Arizona Cardinals forlænget sin kontrakt med den 26-årige runningback David Johnson fem til 2021. Kontrakten indbringer den 26-årige angriber 13 millioner dollar (ca. 84 mio. kr.) om året, altså cirka en kvart millard kroner i løbet af de tre år. Dermed er Johnson den næstbedst betalte runningback efter Todd Gurley, som Los Angeles Rams betaler 93 mio. kr. om året.

Fodbold: Svenskeren Erik Hamrén fik en forfærdelig debut som Islands landstræner, da Schweiz med 6-0 udklasserede VM-deltagerne fra nordatlanten. »Jeg undskylder til alle, der følger islandsk fodbold, for det her var pinligt«, sagde Erik Hamrén i et tv-interview med C More. Seks forskellige schweizere scorede i Nations League-kampen på det øverste niveau.

Fodbold: Luke Shaw kom galt af sted, da England på Wembley indledte Nations League med at tabe 2-1 til Spanien. Manchester United-spilleren kolliderede med Dani Carvajal og forlod banen på en båre med en iltmaske over ansigtet. »Tak for jeres kærlighed og støtte. Jeg har det godt og er i de bedste hænder. Jeg er en fighter, og jeg er snart tilbage«, skriver Luke Shaw på Twitter.

Ishockey: Aalborg Pirates var lørdag aften foran 1-0 mod schweiziske ZSC Lions Zürich i Champions Hockey League, men med to mål i anden periode vandt schweizerne 2-1. Aalborg var tæt på at udligner til allersidst, men pucken nåede lige akkurat ikke over stregen. »Det efterlader os med lidt en øv-fornemmelse her bagefter kampen. Vi nåede lige at komme helt op at ringe, fordi vi troede, vi havde udlignet til slut«, siger Aalborg Pirates' Thomas Spelling til nordjyske.dk.