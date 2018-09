Simon Kjær ringede til vikarspillere før kamp mod Slovakiet

Direkte sport i tv

TV 2 Sport

15.00 Cykling: La Vuelta – 16. etape 19.30Håndbold: GOG-Bjerringbro (m) 20.15Håndbold: GOG-Bjerringbro (m) TV3 Sport 19.30 Fodbold: Frem-Vejle 6’eren 18.00Fodbold U21: Litauen-Danmark 20.45Fodbold: Spanien-Kroatien Eurosport 1 15.00Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.25Billard: Snooker – Masters 20.45Fodbold: Island-Belgien

Fodbold: Der blev i sidste uge lagt stort et pres på de vikarspillere, der stillede op for det danske landshold i Slovakiet. Da de normale landsholdsspillere, Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) ikke kunne blive enige om en ny landsholdsaftale, valgte en flok vikarer at træde til for at afværge en mulig sanktion fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Anfører Simon Kjær havde personlig fat i nogle af vikarerne, inden de gik på banen i Slovakiet. Det fortæller futsalspilleren Rasmus Johansson til BT ifølge Ritzau.

»Han ringede og forklarede situationen, men det var ikke fordi, at han direkte prøvede at tale os fra det. Vi fra futsal-landsholdet talte også vores sag, og vi forklarede, at vi frygtede, at det kunne gå ud over holdet, hvis vi ikke stillede op til kampen mod Slovakiet. Det kunne han jo godt se, og der var egentlig ikke så meget mere i det«, siger Rasmus Johansson til BT's hjemmeside.

Futsal-landsholdets målmand Christoffer Haagh, der vogtede det danske mål i 0-3-nederlaget i Slovakiet, bekræfter desuden opringningen fra Simon Kjær til gruppen af futsalspillere på vikarlandsholdet.

Fodbold: 3. generation af Maldini-dynastiet er på vej frem i AC Milan. Det er Daniel Maldini, søn af klubbens mangeårige forsvarsspiller Paolo Maldini, der i en alder af 16 år er blevet hentet op i 1. holdstruppen af træner Gennaro Gattuso. I modsætning til sin far og bedstefar Cesare Maldini, der begge var forsvarsspillere, er Daniel en offensiv type. Han kom på banen i en træningskamp mod Piacenza forleden for AC Milan. Faderen Paolo debuterede også for AC Milan i en alder af 16 år, men det var i en Serie A-kamp.

Bordtennis: Jonathan Groth er topseedet ved EM i bordtennis, der spilles i næste uge i Alicante i Spanien i herredouble sammen med sin tyske makker Patrick Franziska, Tyskland. De to er forsvarende mestre fra 2016. Duoen vandt de tjekkiske mesterskaber for 14 dage siden. De er nr. 5 på verdensranglisten og bedst rangeret i Europa. De er i Alicante topseedede foran det rent tyske par Filus Ruwen og Walter Ricardo og det svenske par Kristian Karlsson og Mattias Falck . I herresingle er Jonathan Groth seedet som nummer seks.

Håndbold: Landstræner Nikolaj Jacaobsen, der samtidig står i spidsen for det tyske hold Rhein-Neckar Löwen, siger i et interview med Mannheimer Morgenpost, at Bundesligaen ikke længere er verdens bedste håndboldliga. Pengene er større i for eksempel Ungarn, Frankrig, Polen og Spanien, hvorfor spillere foretrækker klubber som Vezprem, Paris S-G, Kielce og Barcelona. Den danske træner peger også på, at tyske hold, der tidligere dominerede Champions League, ikke har været blandt de fire bedste de senest to år.

Fodbold: Sverige førte på hjemmebane 2-0 mod Tyrkiet i Nations League, men VM-kvartfinalisten tabte alligevel 2-3. Tyrkiet scorede to mål i kampens sidste 6 minutter og fik dermed holdets første sejr i turneringen efter et indledende 1-2-nederlag til Rusland. I samme turnering slog Portugals regerende europamestre Italien 1-0 på et mål af Andre Silva. Dermed er italienerne stadig uden sejr i Nations League under den nye landstræner Roberto Mancini.

Golf: Den amerikanske Ryder Cup-kaptajn Jim Furyk har udnævnt Tony Finau som modtageren af det fjerde og sidste wildcard til den prestigefyldte turnering. Finau fuldender dermed amerikanernes hold, der i forvejen består af blandt andet Tiger Woods, Phil Mickelson, Jordan Spieth og Dustin Johnson. Årets Ryder Cup afholdes på Le Golf National-banen uden for den franske hovedstad, Paris, fra 28. til 30. september.