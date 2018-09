Realitetstjek: Kroatiens VM-sølvvindere sat på plads med tenniscifre

Direkte sport i tv Onsdag 12. september TV 2 Sport 12.50 Cykling: La Vuelta - 17. etape 18.30 Speedway: DM for hold, semifinale 03.00 Badminton: Japan Open TV3 Sport 17.10 Håndbold: Rihimäen Cocks-Ademar Leon (m) 19.00 Håndbold: Rhein-Neckar Löwen - Barcelona (m) Eurosport 1 07.55 Billard: Snooker - Masters 13.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 15.00 Cykling: GP Wallonie Vis mere

Fodbold: Spillede Kroatien over evne ved VM i Rusland for få måneder siden, da holdet nåede finalen og fik sølv? Noget tyder på det. For tirsdag blev Luka Modric og co. sat godt og grundigt på plads i Nations League mod Spanien. Hele 6-0 sejrede den nye landstræner Luis Enrique i sin første optræden som chef for La Furia Roja. »Mod Kroatien var vi effektive, og alt forløb godt. Kroaterne fik en tidlig målchance, som de ikke udnyttede, og så spillede vi fantastisk og scorede nogle flotte mål«, siger landstræneren ifølge Ritzau. Sául Niguez, Marco Asensio, Rodrigo, Sergio Ramos, Isco og kroaten Lovre Kalinic sørgede for målene i Elche.

Idrætspolitik: Københavns Kommune vil ifølge TV2 Sport de kommende fire år afsætte næsten 60 millioner kroner til at få store sportsbegivenheder til byen. »Vi gik ind til forhandlingerne med et ønske om en egentlig bevilling til Formel 1. Det kunne vi ikke komme igennem med, men nu har vi landet penge til en megaeventpulje«, siger Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V).

Fodbold: Også Island løb ind i et realitetstjek i Nations League, da det blev 0-3 hjemme mod Belgien, der havde Romelu Lukaku som dobbelt målscorer efter Eden Hazards åbning på straffespark. Island tabte i sidste uge deres første kamp i Nations League med 6-0 i Schweiz og ligner en sikker nedrykker til League B.

Fodbold: Everton-spilleren Richarlison scorede i sin anden landskamp sine første mål for Brasilien. Mod El Salvador blev det i en test 5-0. Richarlison var på pletten to gange.

Fodbold: Manchester United-angriberen Marcus Rashford scorede for anden gang på fire dage for England og sikrede dermed en 1-0-sejr hjemme over Schweiz.

Fodbold: Superligamandskabet fra Vejle var på hårdt overarbejde i pokalturneringen, da Frem fra 2. division var velspillende, genstridige og foran både 1-0 og 2-1. Efter 120 minutter fik vejlenserne dog sikret avancemenet med en 4-3-sejr. Benjamin Warlo fik udlignet for Frem i 118. minut, men Lucas From snuppede matchvinderrollen i 120. minut.