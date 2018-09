Viborg ansætter træneren, der har vundet Champions League to gange Danmark var bagud med 13 point, men vandt EM-kamp i basketball mod Hviderusland.

Håndbold: Efter torsdagens fyring af cheftræner Allan Heine, har Viborg fundet et velkendt navn til at rette op på den pauvre sæsonstart, der har givet fem nederlag i liga så mange kampe. Jakob Vestergaard har indgået en aftale med Jakob Vestergaard, der var træner i klubben fra 2008 og var med til at vinde Champions League i 2009 og 2010, inden han blev fyret i april 2011. Jakob Vestergaard har siden haft adskillige trænerjobs i både Danmark og udlandet, og har nu Viborg Katedralskole som arbejdsgiver. Jakob Vestergaard tiltræder med øjeblikkelig virkning og hans første opgave er weekendens to EHF Cup-kvalifikationskampe mod HC Galytchanka Lviv fra Ukraine.

Basketball: Efter to gange overtid og et vanvittigt drama vandt Danmarks mandlige landshold EM-kampen over Hviderusland med 98-94. Danmark var ellers i fjerde periode bagud med 13 point, men fik med 70-70 fremtvunget den første forlængelse. Her var Danmark igen nede i sækken, da Hviderusland bragte sig foran 82-79 med 6 sekunder tilbage, men 211 cm høje Jonas Zohore udlignede med en 3-pointsscoring samtidig med at slutsignalet lød. Danske topscorere var Iffe Lundberg med 27 og Shavon Shields med 26 point. Danmark spiller næste EM-kamp mod Sverige på søndag klokken 14.15 i Ballerup Super Arena,.

Håndbold: Aalborg har vundet sæsonens første tre kampe, efter det i aftes blev 30-24 over Ribe-Esbjerg med Rúnar Kárason som topscorer med 9 mål. »Vi bevarede troen på vores evner i dag. Vi dækkede rigtig fint op, og i angrebet fik vi ramt de zoner, vi gerne ville ramme, og vi spillede med stor autoritet og selvtillid. Det var dejligt at se«, siger Aalborgs cheftræner, Stefan Madsen om sejren.

Tennis: Der vil i de kommende grandslam-turneringer fortsat være 32 seedede i de to singlerækker. Grand Slam Board (GSB), der er organisationen bag grandslam-turneringerne Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open, havde ellers planer om at skære antallet ned til 16 seedede for tidligere i turneringerne at give de bedste hårdere modstand, men efter at have konsulteret spillere og tv-selskaber har GSB valgt at holde fast i systemet, der har været brugt siden 2001.

Golf: Tesen om at man ikke kan vinde en golfturnering på førstedagen, men at man kan tabe den, lagde Nicole Broch Larsen navn til under The Evian Championship, en af kvindernes fem majors. Nicole Broch Larsen spillede 15 af hullerne i par med 3 birdies og 3 bogeys, men hul 13, 14 og 15 var en katastrofe for den danske OL-deltager. På 13. hul, et 499 meter langt par-5-hul, brugte hun 9 slag, et firdobbelt bogey, hvilket blev efterfulgt af to dobbeltbogeys, altså 8 over par på tre huller. Med 8 over par som samlet score er Nicole Broch Larsen næstsidst i feltet på 120 spillere. Nanna Koerstz Madsen er nummer 76 i 4 slag over par, hvilket er 10 slag efter de førende, spanieren Carlota Ciganda og Maria Torres fra Puerto Rico.