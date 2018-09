Axelsen sat på plads af verdensmesteren

Sport i tv Lørdag, 15. september TV 2 16.00 Håndbold: SøE-KIF Kolding (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Japan Open 14.40 Cykling: La Vuelta, 20. etape 20.45 Fodbold: Ajax-Groningen 04.30 Badminton: Japan Open TV3+ 13.30 Fodbold: Tottenham-Liverpool 16.00 Formel 1: Singapores GP, kval. TV3 Sport 16.00 Fodbold: FCN-Randers FC 18.30 Fodbold: Gladbach-Schalke 04 20.30 Fodbold: Genk-Anderlecht TV3 Max 12.45 Formel Renault 2.0: Tysklands GP 14.30 Formel 1: Singapores Grand Prix 18.30 Fodbold: Blackburn-Aston Villa 20.30 Boksning: L. Mock-Avni Yildirim 6’eren 16.00 Fodbold: Newcastle-Arsenal 18.30 Fodbold: Watford-Manchester U. Eurosport 1 14.45 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 14.00 Rally: VM-afdeling 15.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 19.00 Klatring: VM Vis mere

Badminton: Topseedede Viktor Axelsen er færdig ved Japan Open, da hjemmebanefavoritten, verdensmester Kento Momota (seedet 3), sejrede sikkert 21-18, 21-11 i semifinaleopgøret mod den danske verdensetter. Det var Momotas ottende sejr i træk mod Axelsen.

Badminton: Jan Ø. Jørgensen har på grund af afbud fået en plads i den store China Open-turnering i den kommende uge. Det skriver TV2 Sport.



Atletik: Den kenyanske OL-guldvinder Eliud Kipchoge varsler et angreb på maraton-verdensrekorden søndag i Berlin. »Det er min plan at runde de første 21 kilometer på 61 minutter«, siger han. Da landsmanden Dennis Kimetto satte sin verdesnrekord på 2.02,57 timer brugte han 61.45 minutter på de første 21 km.

Tennis: Caroline Wozniacki er forsvarende mester i WTA-turneringen Toray Pan Pacific Open, der starter mandag i Tokyo. Danskeren er topseedet og træder først ind i 2. runde. Her møder hun enten verdens nummer 35, italienske Camila Giorgi, eller en endnu ukendt kvalifikationsspiller. Giorgi er nummer 35 på verdensranglisten. Holder seedningerne i turneringen er der lagt op til en semifinale mod US Open-mesteren Naomi Osaka (seedet 3) og en finale mod Caroline Garcia (2) eller Karolina Pliskova.

Ishockey: Legendariske Henrik Zetterberg indstiller karrieren i en alder af 37 år. Den svenske Detroit Red Wings-angriber nåede gennem 16 sæsoner over 1.200 kampe for storklubben og bidrog markant til succesen med 394 mål og 686 assist – heraf 56 mål og 63 assist, da Red Wings senest vandt Stanley Cup i 2008.

Fodbold: For første gang i sin Dortmund-karriere startede 19-årige Jacob Bruun Larsen på banen for storklubben, der fredag aften sejrede 3-1 hjemme mod Frankfurt. Larsen spillede på venstrekanten og gjorde sig også positivt bemærket, da han assisterede ved 1-0-målet ved at sende et hjørnespark ind til Abdou Diallo, der fik bolden over stregen i 36. minut. Jacob Bruun Larsen spillede 58 minutter, mens Thomas Delaney blev ofret i en taktisk udskiftning i 68. minut. Delaney og Larsen så derfor fra bælnken deres nye klubkammerat, spanieren Paco Alcacer, score til 3-1 i sin debut.

Ishockey: Danmarksmestrene fra AaB levede op til favoritværdigheden i sæsonpremieren, da det blev til en 5-1-sejr hjemme over Odense. Andetsteds i ligaen sejrede Sønderjyske 3-1 i Rødovre og Rungsted vant 8-1, da Hvidovre var på besøg. Rundens store drama blev afviklet i Frederikshavn, hvor Cam Spiro blev 5-4-matchvinder i overtime mod Herning.

Antidoping: Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har fået grønt lys til at ophæve karantænen af Det Russiske Antidopingagentur (Rusada). Wada oplyser, at uafhængige efterforskere har anbefalet, at Rusada kan genindsættes, når Wadas eksekutivkomité mødes 20. september. Om russiske atleter i eksempelvis atletik igen kan konkurrere internationalt, står dog fortsat i det uvisse.