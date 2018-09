Dopingdømt er verdensmester og en kvart milliard rigere

Direkte sport i tv Søndag, 16. september DR1 14.45 Håndbold: BSV-Medvedi (m) 17.00 Håndbold: Celje-Skjern (m) TV 2 Sport 7.00 Badminton: Japan Open - finale 10.30 Roning: VM 12.50 Tennis: Japan Women's Open (k) 14.00 Basketball: Danmark-Sverige (m) 18.00 Cykling: Vuelta a Espana, 21. etape TV3+ 14.10 Formel 1: Singapores Grand Prix 18.00 Fodbold: FC Midtjyl.-FC København 22.15 Am. fodbold: Jacksonville-New Engl. 2.20 Am. fodbold: Dallas-NY Giants TV3 Sport 13.45 Fodbold: Silkeborg-Helsingør 16.00Håndbold: R-N. Löwen - Leipzig (m) 19.00 Am. fodbold: Green Bay-Minnesota TV3 Max 14.30 Fodbold: Wolverhampton-Burnley 19.00 Håndbold: Nantes-Flensburg (m) 20.45 Motorsport: Nascar, South P. 400 6'eren 17.00 Fodbold: Everton-West Ham Canal 9 16.00 Fodbold: Brøndby-SønderjyskE Eurosport 1 7.55 Billard: Snooker - Masters 14.00 Cykling: Vuelta a España, 21. etape 22.00 Ridebanespringning: VM Eurosport 2 7.00Motorsport: Endurance - VM-afd. 9.00 Rally: VM-afdeling 12.00 Fodbold: Vendsyssel-Hobro 14.00 Fodbold: AC Horsens-AGF 20.00 Fodbold: Vålerenga-Rosenborg 23.15 Fodbold: Chicago-Orlando Vis mere

Boksning: Bokseren Saul ’Canelo’ Alvarez blev første mand til at besejre kasakhstaneren Gennady Golovkin, da de dystede om VM-bæltet i mellemvægt i WBC og WBA-regi i Las Vegas. Dommerstemmerne var 115-13, 115-113 og 114-114 efter en fremragende 12. og sidste omgang af Alvarez. Kampen skulle have været afviklet i marts, men mexicaneren Alvarez havde afleveret en positiv dopingprøve og skulle derfor afsone karantæne. Alvarez og Golovkins første duel for et år siden sluttede uafgjort, hvorfor kampen var et kæmpe slagnummer og har genereret indtægter til de to boksere på henholdsvis 40 og 30 millioner dollar - ca. 255 og 191 millioner kroner. Alligevel var Golovkin skuffet. »Jeg synes, jeg var bedre end ham, men ifølge dommerne så er det Alvarez, der er vinderen«.

Speedway: 30-årige Leon Madsen kan kalde sig europamester. Leon Madsen vandt EM-guldet i suveræn stil, da han forsvarede sin samlede føring med sejre i alle sine seks heats i polske Chorzów.

Fodbold: Bayern München må se bort fra den franske VM-guldvinder Corentin Tolisso i resten af denne sæson. Midtbanemanden rev sit korsbånd over og beskadigede endvidere menisken i Bayerns 3-1-kamp lørdag mod Bayer Leverkusen.

Tennis: 32-årige Su-Wei Hsieh fra Taiwan hentede sin første turneringssejr i 6 år, da hun besejrede amerikaneren Amanda Anisimova 6-2, 6-2 i finalen i WTA-turneringen i Hiroshima i Japan.

Roning: Lørdag var det lige ved og næsten for kvindernes firer, og søndag var det så Fie Udby Erichsen der måtte nøjes med en plads udenfor medaljerækkerne ved VM i Plovdiv i Bulgarien. I sin singlesculler lå Fie Udby Erichsen eller længe til at vinde en bronzemedalje, men da spændingen kulminerede mod slutningen dumpede hun ned som nummer 5. Guldmedaljen gik til Sanita Puspure fra Irland, mens Jeannine Gmelin fra Schweiz fik sølv, og Magdalena Lobnig fra Østrig tog bronzen.