Nicolai Jørgensen var næsten deprimeret

Fodbold: Det var hårdt for landsholdsspilleren Nicolai Jørgensen at brænde i straffesparksgyseren ved VM mod Kroatien og derefter blive skadet. Det fortæller han ifølge den hollandske avis De Telegraaf. Men nu er Nicolai Jørgensen ved at være tilbage og han spillede en håndfuld minutter søndag for Feyenoord i 1-1-mødet med AZ Alkmaar. »Jeg har haft en frustrerende periode, fordi jeg ikke vidste, hvor længe min skade ville vare. Jeg er glad for at være tilbage, selv om vi ikke vandt«, siger Nicolai Jørgensen og tilføjer: »Hvis du ikke kan spille fodbold, savner du noget i livet. Adrenalinen og kontakten til holdkammeraterne. Det var lange måneder, jeg blev næsten deprimeret«.

Fodbold: Juventus’ brasilianske kantspiller Douglas Costa står til tre spilledages karantæne som følge af at han plantede en spytklat i ansigtet på Sassuolo-spilleren Federico Di Francesco i gårsdagens møde i Serie A. Den 28-årige brasilianer blev fanget i unoderne af VAR-systemet. Han beklager det røde kort og siger undskyld, men åbenbart kun til klub, fans og holdkammerater – ikke til Federico Di Francesco. »Jeg vil gerne undskylde min vanvittige handling over for Juventus' tilhængere og mine holdkammerater, som støtter mig i tykt og tyndt«, meddeler Costa via Instagram.





First, he elbows him in the face, then he headbutts him, and he finishes it off by spitting in Di Francesco's face. Disgusting behavior by Douglas Costa. Spitting in a player's face is one of the worst things you can do on a football pitch. Deserves a very long ban. pic.twitter.com/qWUy5slROy — EiF (@EiFSoccer) 16. september 2018

Olympisk: Kapløbet om at blive vært for vinter-OL i 2026 er åbnet yderligere, efter at den japanske millionby Sapporo har trukket følehornene sig. Det sker i kølvandet på det jordskælv, der for nylig kostede omkring 40 personer livet på den japanske nordø Hokkaido, hvor Sapporo ligger. Sapporo, der var værter i 1972, vil nu koncentrere sig om 2030-legene i stedet, og den Internationale Olympiske Komite (IOC) udtrykker forståelse for Sapporos ændrede planer. 2026-afgørelsen bliver dermed et anliggende mellem Stockholm, Calgary, Torino/Milano-området og Erzurum i Tyrkiet. Den formelle værtsansøgning skal ligge klar 11. januar. Legene bliver tildelt i september.





Fodbold: I onsdagens Champions League-opgør mellem ukrainske Shakhtar Donetsk og tyske Hoffenheim bliver det danskeren Jakob Kehlet, som skal passe fløjten. Med sig til Ukraine har Kehlet assistenterne Lars Hummelgaard, Heine Sørensen, Michael Tykgaard og Jens Maae samt fjerdedommer Christian Brixen.

Bordtennis: Jonathan Groth er sammen med sin tyske doublemakker, Patrick Franziska, topseedet i herredouble ved det forestående EM i spanske Alicante. Parret vandt EM i 2016.



Fodbold: Thomas Delaney er ude af Borussia Dortmunds udekamp i Champions League mod Club Brugge. Danskeren misser opgøret på grund af en skade, meddeler Borussia Dortmund på Twitter.

Cykling: Det bliver Jakob Fuglsang, de øvrige danskere skal køre for ved i elitens landevejsløb VM i Innsbruck. Med meddeler landstræner Anders Lund, som desuden har lovet Michael Valgren frie tøjler til at jagte et topresultat. »Jakob Fuglsang bliver den danske VM-kaptajn i Innsbruck. Han er det bedste danske bud på et topresultat og vil få meget stor støtte fra resten af holdet«, siger Anders Lund. De erfarne Fuglsang og Valgren udgør sammen med deres Astana-kollega Jesper Hansen samt Niklas Eg (Trek-Segafredo), Kasper Asgreen (Quick-Step), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Matti Breschel (Cannondale) og Emil Vinjebo (ColoQuick) det danske hold, som altså er uden den afslutningsstærke Magnus Cort (Astana). Cort og øvrige spurttyper vil på den kuperede rute får en hård dag og overlade medaljestriden til andre. I enkeltstart er Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg) og Søren Kragh Andersen (Sunweb) udtaget.

VM-ruten





Basketball: 36-årige Dwyane Wade melder sig klar til en 16. sæson i NBA. Stjernen, der har vundet NBA tre gange med Miami Heat, har ellers stået uden kontrakt, siden Miami røg ud af slutspillet i foråret. Pensionen lurede lige om hjørnet, men Wade og Miami Heat er et godt match. Det var ifølge AP Miami-træner Erik Spoelstra, der fik overtalt Wade til at fortsætte en sæson mere.