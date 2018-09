Verdensmesterens lørdag sluttede med karry, Fifa og tv-bold hos en fan

Direkte sport i tv Tirsdag 18. september TV 2 Sport 6.00 Tennis: Toray Pan Pacific Open (k) 18.30 Håndbold: København-Randers (k) 20.30 Håndbold: Silkeborg/V.-Odense (k) TV3+ 18.55 Fodbold: Barcelona-PSV Eindhoven 21.00 Fodbold: Liverpool-Paris SG TV3 Sport 14.00 Fodbold, U19: Inter-Tottenham 16.00 Fodbold, U19: Liverpool-Paris SG 18.55 Fodbold: Inter-Tottenham 21.00 Fodbold: Club Brugge-Dortmund TV3 Max 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Napoli Vis mere

Fodbold: Chelseas franske verdensmester N’Golo Kante havde en hyggelig lørdag aften, beretter BBC. Efter 4-1-sejren over Cardiff skulle Kante med toget til Paris, men nåede rettidigt frem til stationen. I stedet gik han hen til den lokale moske ved King’s Cross Station for at bede. I moskeen mødte han et par fans, der tro mod muslimsk skik inviterede hjem på aftensmad. Det hele sluttede med en gang ris og karry, Fifa på computeren og tv-sammendrag af Chelsea og Kantes kamp mod Cardiff samt de øvrige opgør i Premier League. N’Golo Kante var i Fifa-spillet - ganske som på banen - nådesløs og satte de flinke fans til vægs.

Olympisk: 12 danske atleter mellem 15 og 18 år er med, når ungdoms-OL åbner 6. oktober i Buenos Aires. »Som altid til de olympiske events går danske atleter på banen for at vinde. Men modsat de voksnes OL, så er det ikke medaljer, der er målet med den danske deltagelse. De er primært med for at lære og for at få motivation til at ville endnu mere på den sportslige scene i fremtiden«, forklarer den danske chef de mission, Mikkel Sansone Øhrgaard.

De danske atleter er:

Nicolai Højgaard (golf)

Stephanie Grundsøe (skydning)

Alexander Young (mountainbike)

Tazana Mikkel Kamanga-Dyrbak (atletik, 200 meter)

Jacob Hindsgaul Madsen (cykling)

Sofie Heby Pedersen (cykling)

Mie Saabye Madsen (cykling)

Jonas Winterberg-Poulsen (fægtning)

Anne Wennerwald Normann (golf)

Laura Lyck Artmann Larsen (karate)

Thomas Kjeldgaard Lolholm Jensen (roning)

Sif Nikoline Bendix Madsen (triatlon)

Badminton: Jan Ø. Jørgensen kom med på et afbud, men er nu videre til 2. runde i den præmiepengetunge China Open efter at have været nede med et sæt. Lee Dong Keun fra Sydkorea blev slået 18-21, 21-17, 21-13. Nu venter den tidligere OL-guldvinder Chen Long eller en anden kineser, Huang Yuxiang. Doublen Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er ligeledes videre efter 21-18, 17-21, 21-11 mod et japansk par.

Amerikansk fodbold: Chicago Bears sejrede i mandagens NFL-kamp mod Seattle Seahawks 24-17.

Fodbold: Der var klasseforskel, da storklubben Benficas i 2017 oprettede kvindehold debuterede i den portugisiske 2. division mod Ponte de Frielas. 27-0 sluttede det i et meget ensidigt opgør mellem en storklub, der havde indkøbet adskillige landsholdsspillere, og en lille hovedstadsklub.