Stortalent vender hjem og sænker sin gamle klub

9.00Badminton: China Open 15.00 Badminton: China Open 16.05 Cykling: Coppa Sabatini 20.30 Håndbold: Viborg-Team Esbjerg (k) TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold:

Cleveland-NY Jets TV3 Sport 19.00 Håndbold: Magdeburg-Minden (m) 6'eren 21.00 Fodbold: FCK-Zenit-Skt. Petersborg Eurosport 1 15.00 Cykling: Giro di Toscana 20.10 Ridebanespringning: VM Eurosport 2 18.55 Fodbold: Paok Saloniki-Chelsea 21.00 Fodbold: Arsenal-Vorskla Poltava

Fodbold: Senest Renato Sanches havde en plads i Bayern Münchens startopstilling var 6. maj 2017 i en bundesligakamp mod Darmstadt 98. I det seneste år har det portugisiske stortalent været lejet ud til Swansea, men nu er han tilbage i Tyskland, og da Thiago netop er blevet langtidsskadet, valgte træner Niko Kovac at sende Sanches på banen i Champions League-opgøret mod Benfica. Og det blev et følelsesladet gensyn med Lissabon for den 21-årige offensivspiller, der i 2016 skiftede fra netop Benfica til den tyske storklub.

Knap 10 minutter inde i 2. halvleg cementerede Renato Sanches Bayerns 2-0 sejr på et mål, han selv forberedte med en sprint over to tredjedele af banen.

»Jeg er meget lykkelig. Men jeg vil også gerne takke Benficas fans for deres fantastiske reaktion. At score var et helt særligt øjeblik«, sagde Sanches til Sky Sport oven på sit første mål i Champions League.

Fodbold: Manchester City fik en skidt start i jagten på det eftertragtede Champions League-trofæ. På hjemmebane tabte de engelske mestre 1-2 til Lyon, og de dyrt indkøbte stjernermå erkende, at europæisk fodbold er en anderledes størrelse end den hjemlige turnering. Lyon førte 2-0 ved pausen på scoringer af Maxwel Cornet og Nabil Fekir. Midt i 2. halvleg reducerede Bernardo Silva til 1-2, men tættere på kom City ikke.

»Det er dybt skuffende. At lukke to mål ind på den måde er meget frustrerende. Vi har sat os selv under pres for at vinde den næste kamp«, siger den engelske landsholdsspiller John Stones til flere engelske medier.

Fodbold: Silkeborg fra 1. division har forlænget kontrakten med det 20-årige midtbanetalent Mads Emil Madsen, så den nu løber til udgangen af 2022.

Bordtennis: Hovedturneringen ved EM bliver uden den tidligere mester. Michael Maze tabte i sidste kvalifikationsrunde med 1-4 i sæt til italieneren Mihai Bobocica. Sætcifrene blev 11-4, 12-10, 11-6, 7-11, 11-6 Bobocicas favør. To andre danskere klarede sig til gengæld gennem kvalifikationen. Tobias Rasmussen vandt sin pulje, mens Anders Lind blev nummer to og vandt den afgørende kvalifikationskamp med 4-0 over en polsk modstander. Jonathan Groth er trådt direkte ind i hovedturneringen, hvor han er 6. seedet.

Badminton: Damedoublen Maiken Fruergaard og Sara Thygesen er klar til kvartfinalen i China Open. Det danske par slog kineserne Yue Du og Yinhui Li i to sæt med cifrene 21-18, 21-19. Den danske mixeddouble med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er ligeledes videre til kvartfinalen. Parret vandt i anden runde over indiske Pranaav Chopra og Reddy N. Sikki i to sæt med cifrene 21-16, 21-10.

Speedway: Region Varde er dansk mester i holdspeedway, efter at den vestjyske klub vandt superfinalen onsdag aften. På hjemmebane i Outrup samlede Region Varde 38 point, og det var rigeligt til sejren. Slangerup fik sølv, mens bronzen gik til Holsted. Begge hold sluttede med 31 point.