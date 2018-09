Wozniacki vinker farvel til Tokyo efter en kamp

Direkte sport i tv TV 2 Sport

9.00Badminton: China Open 15.00 Badminton: China Open 16.05 Cykling: Coppa Sabatini 20.30 Håndbold: Viborg-Team Esbjerg (k) TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold:

Cleveland-NY Jets TV3 Sport 19.00 Håndbold: Magdeburg-Minden (m) 6’eren 21.00 Fodbold: FCK-Zenit-Skt. Petersborg Eurosport 1 15.00 Cykling: Giro di Toscana 20.10 Ridebanespringning: VM Eurosport 2 18.55 Fodbold: Paok Saloniki-Chelsea 21.00 Fodbold: Arsenal-Vorskla Poltava Vis mere

Tennis: Caroline Wozniacki er efter blot en kamp færdig i WTA-turneringen Toray Pan Pacific Open i Tokyo, som hun vandt sidste år. Den danske grand slam-vinder tabte til italieneren Camila Giorgi i tre sæt med cifrene 2-6, 6-2 og 6-4. Wozniacki havde egentlig planlagt at skippe turneringen i år, men ombestemte sig og kom med på et wildcard. 26-årige Giorgi er nr. 37 på verdensranglisten, hvor Wozniacki er nr. 2, og med sejren fik italieneren udlignet til 3-3 i indbyrdes opgør.

Camila Giorgi def. Caroline Wozniacki 62 26 64 at @torayppo for her first win over a @WTA Top 10 opponent on hardcourts since 2015 Katowice (d. No.9 A.Radwanska) — WTA Insider (@WTA_insider) 20. september 2018

Fodbold: Pyroteknik, uroligheder og manglende sikkerhed i forbindelse med Superliga-kampen mellem AC Horsens og Brøndby 18. maj 2018 betød, at begge klubber blev tildelt bøder af Fodboldens Disciplinærinstans. Brøndby blev også sanktioneret med en betinget fratagelse af retten til at spille én hjemmekamp med tilskuere. Den del valgte Brøndby IF at anke. Appelinstansen har behandlet anken og er kommet frem til, at Brøndby IF får fjernet den betingede fratagelse af tilskuere til én hjemmekamp. Klubben bliver til gengæld frataget retten til et fanafsnit til næste udekamp mod AC Horsens i Superligaen eller Pokalen.

Fodbold: Senest Renato Sanches havde en plads i Bayern Münchens startopstilling var 6. maj 2017 i en bundesligakamp mod Darmstadt 98. I det seneste år har det portugisiske stortalent været lejet ud til Swansea, men nu er han tilbage i Tyskland, og da Thiago netop er blevet langtidsskadet, valgte træner Niko Kovac at sende Sanches på banen i Champions League-opgøret mod Benfica. Og det blev et følelsesladet gensyn med Lissabon for den 21-årige offensivspiller, der i 2016 skiftede fra netop Benfica til den tyske storklub.

Knap 10 minutter inde i 2. halvleg cementerede Renato Sanches Bayerns 2-0 sejr på et mål, han selv forberedte med en sprint over to tredjedele af banen.

»Jeg er meget lykkelig. Men jeg vil også gerne takke Benficas fans for deres fantastiske reaktion. At score var et helt særligt øjeblik«, sagde Sanches til Sky Sport oven på sit første mål i Champions League.

Fodbold: Danmark er rykket en enkelt plads ned og er nu rangeret som nr. 10 på den seneste udgave af verdensranglisten. For første gang topper to lande listen, da Belgien er rykket op på siden af de franske verdensmestre. På listens tredjeplads ligger Brasilien efterfulgt af VM-sølvvindere fra Kroatien på fjerdepladsen. Top-5 fuldendes af Uruguay.

Badminton: Viktor Axelsen er færdig i China Open. 2. runde blev endestationen for den tidligere danske verdensmester, for her tabte han til indoneseren Anthony Ginting i to sæt med cifrene 21-18, 21-17.

Fodbold: Manchester City fik en skidt start i jagten på det eftertragtede Champions League-trofæ. På hjemmebane tabte de engelske mestre 1-2 til Lyon, og de dyrt indkøbte stjernermå erkende, at europæisk fodbold er en anderledes størrelse end den hjemlige turnering. Lyon førte 2-0 ved pausen på scoringer af Maxwel Cornet og Nabil Fekir. Midt i 2. halvleg reducerede Bernardo Silva til 1-2, men tættere på kom City ikke.

»Det er dybt skuffende. At lukke to mål ind på den måde er meget frustrerende. Vi har sat os selv under pres for at vinde den næste kamp«, siger den engelske landsholdsspiller John Stones til flere engelske medier.

Håndbold: Lasse Boesen bliver ny assistenttræner for det bosniske herrehåndboldlandshold. Det bekræfter den tidligere danske landsholdsspiller over for Ritzau. Boesen skal hjælpe den tidligere KIF Kolding-spiller og træner Bilal Suman, der er landstræner i Bosnien, med at føre holdet til EM i 2020.

Fodbold: Silkeborg fra 1. division har forlænget kontrakten med det 20-årige midtbanetalent Mads Emil Madsen, så den nu løber til udgangen af 2022.