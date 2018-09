Sportsdøgnet: Badmintonstjerne plages af kræft i næsen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2

TV 2

16.10 Håndbold: TTH Holstebro-GOG (m) TV 2 Sport 06.00-16 Badminton: China Open 04.00 Tennis: Pan Pacific Open, finale (k) TV3+ 18.30 Fodbold: Brighton-Tottenham 22.00 MMA: Mark O. Madsen-A. Bordin TV3 Sport 13.25 Roadracing: Superbike, spansk GP 16.00 Fodbold: Randers FC-Vendsyssel 18.55 Speedway: Tysklands Grand Prix 01.00 Motorsport: Nascar FAP 400 TV3 Max 13.30 Fodbold: Fulham-Watford 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Dortmund 17.55 Håndbold: Barcelona-Veszprem (m) 19.45 Boksning: Joshua-Povetki, optakt 6'eren 16.00 Fodbold: Liverpool-Southampton Eurosport 1 12.00 Kano: Super Cup 15.30 Cykling 18.15 Bordtennis: EM 23.00 Fodbold: NY Red Bulls-Toronto Eurosport 2 16.15 Bordtennis: EM

Badminton: Det er kræft i næsen, der siden juli har holdt stjernen Lee Chong Wei fra at konkurrere med Viktor Axelsen og resten af verdenseliten. Den 35-årige spiller fra Malaysia modtager aktuelt behandling for kræft i Taiwan. Det skriver Det Malaysiske Badmintonforbund (BAM) i en pressemeddelelse, som Lee Chong Wei har delt på sin facebookprofil. »Som følge af de seneste skriverier kan BAM bekræfte, at Lee Chong Wei er blevet diagnosticeret med et tidligt stadie af næsekræft. Lee Chong Wei er i øjeblikket i Taiwan for at modtage behandling, og jeg kan med glæde oplyse, at han responderer godt på behandlingen«, lyder det blandt andet i meddelelsen, der er underskrevet af BAM's præsident.

Håndbold: Der står stadig et rundt nul ud for Aalborgs håndboldkvinder i stillingen for HTH Ligaen. Holdet, der har den tidligere landsholdsspiller Karen Brødsgaard som træner, var ellers på vej mod en overraskende opmuntring på udebane mod Randers, men måtte alligevel se sæsonens sjette nederlag i øjnene. Således vandt Randers med 22-21 og kom på seks point for ligeså mange kampe. Aalborg lignede en vinder efter 52 minutter, da Laura Damgaard brød igennem og bragte sit hold foran 20-17. I en anden ligakamp lørdag tabte Ajax København på hjemmebane med 23-26 til Herning-Ikast.

EM-bordtennis: Jonathan Groth kan fortsat gøre sig forhåbning om at forsvare EM-guldet i double. Sammen med makkeren Patrick Franziska fra Tyskland spillede Groth sig lørdag i EM-semifinalen i Alicante. Den topseedede dansk-tyske konstellation vandt med 11-4, 6-11, 11-8, 8-11, 12-10, 11-5 over spanske Álvaro Robles og rumænske Ovidiu Ionescu. Groth er til gengæld færdig i singlerækken efter et nederlag i ottendedelsfinalen til netop Ionescu, der vandt i seks sæt med cifrene 20-18, 11-7, 5-11, 12-14, 11-8 og 11-5.

Tennis: Andy Murray indstiller snart sin 2018-sæson. Han vil deltage i de kommende to ATP-turneringer i henholdsvis Shenzhen og Beijing, inden han går i styrkerummet og på træningsbanen for at stå skarpere i 2019-sæsonen. Det siger han i en video på sin Facebook-side. »Jeg skal konkurrere i Shenzhen og Beijing, før året er omme konkurrencemæssigt, så jeg kommer til at misse et par turneringer bagefter«, siger Andy Murray. Han går blandt andet glip af Masters 1000-turneringer i Shanghai og Paris. Den tredobbelte grand slam-vinder har længe døjet med en hofteskade, og han har som følge deraf spillet få turneringer. Da han i august røg ud af US Open, var det hans første grand slam-turnering i 14 måneder.

Cykling: Australske Richie Porte har meldt afbud til VM i landevejscykling i næste uge. Porte, der til daglig kører for BMC, har været ramt af sygdom, siden Vuelta a España sluttede. »Jeg er meget skuffet over at misse VM. Det var et stort mål for mig, og jeg havde lagt mine træningsplaner med VM for øje«, siger Porte ifølge Det Australske Cykelforbund.

Doping: Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har forhastet sig ved at lukke Ruslands antidopingagentur (Rusada) ind i varmen igen i kampen mod doping i sport. Det mener den canadiske professor og advokat Richard McLaren, der udarbejdede den såkaldte McLaren-rapport, der før OL i Rio afslørede systematisk doping i Rusland. »Wada har mistet alle de pressionsmidler, man havde i sagen mod Rusland. De har forhastet sig frem til en afgørelse, som de kan komme til at fortryde. Som global antidopingbekæmper skulle Wada ikke være gået på kompromis med sine krav, men være idealistisk«, siger McLaren. Torsdag ophævede Wada den næsten tre år lange udelukkelse af Rusada.

Fodbold: Zlatan Ibrahimovic optræder aktuelt med stor succes i den nordamerikanske liga (MLS), men hans fremtid kan tilhøre hjerteklubben Malmö FF. I et instagraminterview med den svenske journalist Calle Schulman fortæller Ibrahimovic, at Malmö har givet ham et tilbud om at vende hjem. Det tilbud er han ikke afvisende overfor. »Jeg har fået buddet. De sagde, at jeg skulle komme hjem og afslutte karrieren der. Jeg lukker ingen døre, og der er jo et trofæ, jeg mangler«, siger Ibrahimovic med henvisning til det svenske mesterskabstrofæ. Han slår samtidig fast, at det kun er Malmö FF, som er aktuel for ham, hvis han vender hjem til Sverige, mens han stadigvæk er aktiv. Den 36-årige angriber blev i sommeren 2001 solgt fra Malmö til Ajax.