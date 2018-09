Barcelona havde en af de der aftener, man bare ikke kan undgå

Udvalgt direkte sport i tv Mandag 24. september TV 2 Sport 07.00 Tennis: Wuhan Open (k) 10.00 Cykling: VM, enkeltstart, junior (k) 14.30 Cykling: VM, enkeltstart, U23 (m) 19.20 Håndbold: Lemvig-Th. – Ribe-Es. (m) 05.00 Tennis: Wuhan Open (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-AC Horsens 02.10 Am. fodbold: Tampa Bay-Pittsburgh Eurosport 1 08.30 Billard: Snooker, China Champ. Eurosport 2 13.25 Billard: Snooker, China Champ. Vis mere

Fodbold: FC Barcelona holdt sig lige akkurat øverst i La Liga, da det søndag aften blev til et skuffende 2-2-møde på hjemmebane med lokalrivalerne fra Girona. Lionel Messi havde ellers planmæssigt bragt Barcelona foran, men en udvisning til den nyindkøbte franske forsvarsspiller Clement Lenglet skabte ubalance. Det udnyttede Cristian Stuani til at score to gange for Girona, inden Gerard Pique med sin enorme styrke i luften fik headet ind slutresultatet efter en times spil. Barcelona-træner Ernest Valverde tager skuffelsen med ophøjet ro. Det er, hvad der sker i en lang sæson. »Det var en kamp, vi havde helt styr på, men så gled den os af hænde. Det lykkes os at få vendt opgøret og holdet forsøgte til det sidste«, siger Valverde til klubbens hjemmeside. FC Barcelona fører La Liga med 13 point – på bedre målscore end Real Madrid.

Fodbold: I den italienske Serie A nettede Cristiano Ronaldo for anden weekend i træk for Juventus, der på to sene mål sejrede 2-0 ude over Frosinone. Ronaldo fik dermed en smule oprejsning for det røde kort, han efter en hård dom måtte indkassere i Champions League i midten af sidste uge.

Fodbold: FC København-manager Ståle Solbakken kalder Peter Ankersen for Danmarks bedste back. På det danske landshold er Ankersen dog ikke forrest i køen. »Jeg synes, jeg har haft et rigtig godt år indtil videre. Men jeg er ikke lige personen, der skal vurdere, om jeg er den bedste eller ej«, siger FCK-backen til Ritzau.

Golf: Timingen kunne ikke være bedre. Fem døgn før han skal spille for USA i den prestigefyldte Ryder Cup i Frankrig vandt den amerikanske legende Tiger Woods en turneringen for første gang i 1.876 dage, da han sejrede i den amerikanske sæsonfinale i Atlanta. Den 42-årige slog sine sidste slag i turneringen med tårer i øjenkrogen. »Det var svært for mig ikke at græde, da jeg kom op til det sidste hul. Jeg blev ved med at sige til mig selv, at det stadig kunne gå galt«, fortæller Woods ifølge Ritzau.

Amerikansk fodbold: New Orleans og Atlanta gav de 74.000 tilskuerne smæk for skillingen i form af overtid og hele 80 point i deres opgør i Atlanta. Her kæmpede hjemmeholdet sig til 16 point i 4. quarter og dermed en forlængelse, som de vandt 6-0.

Rundens resultater i NFL

Minnesota - Buffalo 6-27

Carolina - Cincinnati 31-21

Baltimore - Denver 27-14

Washington - Green Bay 31-17

Philadelphia - Indianapolis 20-16

Atlanta - New Orleans 37-43 efs.

Houston - NY Giants 22-27

Miami - Oakland 28-20

Kansas City - San Francisco 38-27

Jacksonville - Tennessee 6-9

LA Rams - LA Chargers 35-23

Arizona - Chicago 16-14

Seattle - Dallas 24-13

Detroit - New England 26-10